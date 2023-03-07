Yulaf süt yapar mı, yulaf ezmesi bebeğe gaz yapar mı? Yulaf anne sütünü artırır mı, emziren anne yulaf yiyebilir mi?

Bir tahıl olan yulaf daha kolay tüketilebilmesi için pek çok işlemden geçirilir. Günümüzde en çok tüketilen formu yulaf ezmesi şeklindedir. Ancak yulaf unu, yulaf kepeği, kesilmiş yulaf gibi formları da vardır. Tariflerde kullanması çok pratik olan yulaf, emziren anneler için de önemli bir besindir. Süt artırmak için tüketilebilen yulaf, emziren kadınların bebeklerinin karnını rahatlıkla doyurmasına yardım eder.

Yulaf süt yapar mı?

Emziren anneler, bebeklerini doyurmak ister. Bu yüzden her zaman yeterli miktarda ve kaliteli süt üretme isteği içindedirler. Tabii ki kadınların sütünün verimi ve kalitesi yediği ve içtiği besinlerle yakından alakalıdır. Özellikle süt artırıcı özelliğe sahip besinler sayesinde kadınlar bebeklerinin karnını doyurabilir. Yulaf da emziren annelerin sütünün artmasını sağlayan besinler arasında yer alır. Çünkü içinde oldukça fazla mineral bulunur.

Yulaf anne sütünü artırır mı?

Yulaf ezmesinin anne sütünü artırma gibi bir özelliği bulunmaktadır. İçinde karbonhidrat bulunduğu için anne kendini daha enerjik hisseder ve bu da süt verimine yansır. Ayrıca bitkisel protein ve posa açısından da zengin bir besindir. Bu sayede sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Özellikle bebeği sakin bir şekilde emzirmek için akşamları yulafla birlikte yoğurt tüketilebilir. Hem sütü artırır hem de bebeğin gelişimine fayda sağlar.

Yulaf denince akla ilk gelenlerden biri süttür. Bu ikili birbirinden ayrılmaz. Süt ve yulaf ile hazırladığınız tarifin içine tarçın, taze meyve, çiğ kuru yemiş ekleyerek sağlıklı öğünler hazırlayabilirsiniz. Bu öğünle kahvaltı yapabilir ve güne enerjik başlayabilirsiniz. 3 yemek kaşığı yulaf ezmesinin bir dilim ekmekle eşit olduğunu bilerek ideal ölçülerde tarif hazırlayabilirsiniz.

Yulaf tüketerek sütünüzü artırmak istiyorsanız farklı tarifler deneyebilirsiniz. Süt artırıcı yulaf tarifi için yulaf ezmesi, süt ve pekmezi bir tencere içinde karıştırarak pişirebilir ve ardından içine istediğiniz kadar tarçın ya da kakao ekleyebilirsiniz. Süt artırıcı yulaf tarifi kıvamlı bir karışım olana kadar karıştırabilir ve lezzetli, doyurucu bir yulaf lapası tarifi hazırlayabilirsiniz. Yulaf lapasının içine ekleyeceğiniz meyve ve kuru yemişleri, süt artırıcı özelliği olanlardan yana tercih edebilirsiniz.

Emziren anne yulaf yiyebilir mi?

Yulaf, emziren annelerin beslenme listesinde mutlaka bulunması gereken bir besindir. Çünkü süt verimini artırıcı etkisi ile bebeklerin doymasını sağlar. Ayrıca enerji veren bir yiyecek olduğu için uykusuz annelerin sabah enerjik olmalarına yardım eder. Bu sayede emziren kadınlar bebeklerini emzirme konusunda daha rahat olabilir. Bebeğin gelişimi üzerinde de olumlu etkisi olan yulaf, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yulaf ezmesi bebeğe gaz yapar mı?

Emzirme döneminde kadınlar pek çok problem yaşayabilir. Gaz da bu sorunlardan biridir. Bu nedenle tükettikleri besinlerin gaz yapıp yapmadığını araştırırlar. Çünkü anneden bebeğe gaz geçebilir, bu da bebeğin huzursuz olmasına neden olabilir. Besin lifleri bakımından zengin olan yulaf, kabızlığa iyi gelebilir. Yani bağırsakların düzenli çalışmasına yardım eder. Dolayısıyla bebeğe gaz yapmaz. Tabii ki bu noktada dikkat edilmesi gereken şey, doğru miktarda tüketilmesidir. Bu konuda hekime danışarak ne kadar yulaf tüketilmesi gerektiği öğrenilebilir.



