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Hamilelikte oluşan varislere dikkat

Elif Yaman Elif Yaman
20.04.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik bir kadının yaşayacağı en heyecanlı süreçlerden biridir. Karnının her gün biraz daha büyümesi, içinde bir bebeğin olduğunu düşünmek insana tarifsiz duygular hissettirir. Güzelliklerinin yanında maalesef bu sürecin zorlukları da vardır. Vücuttaki değişimler ve buna bağlı olarak yaşanan bölgesel şişlikler hamilelerin hareketlerini kısıtlar, özellikle nerdeyse her hamilede görülen varis rahatsızlığı ciddi önlemler almayı gerektirmektedir.

Hamilelikte varislerde bazen hormonal değişimler, bazen de alınan kilolar etki etmektedir. Buna bağlı olarak kişi eğer oturarak çalışıyorsa bacaklarda şişmeler daha çok gözlenmektedir. Vücut anatomisinin özelliğinden dolayı varisler ağırlıklı olarak sol bacakta ortaya çıkmakta ve hamileliğin son haftalarında şiddeti artmaktadır.

VARİS GENETİK OLABİLİR

Gebelikte rahim büyüdükçe ciddi bir şekilde alt bacak dolaşımı bozulmaktadır. Buna ek olarak ailesel bir varis eğilimi de varsa, bir süre sonra toplardamarlarda birikimin arttığı, bir takım mavi çizgilerin oluştuğunu ve giderek de arttığını görebiliriz. Bunu önlemenin doğru yolu, ciddi bir aile hikayesi almaktadır. Ailede bir varis geçmişi varsa, erken aylarda varis çorabı giymek, akşamları da yatakta ayağın altına bir yastık koyup bacaklar biraz yukarıda uyumak çok faydalı olacaktır.

BACAKLARDAKİ ŞİŞLİK HANGİ DURUMLARDA ENDİŞE VERİR?

Her iki bacakta da ödem adı verilen su toplaması şişliklerinin yaşanması, gebelikte çok standart bir olaydır. Bunun da tabii mekanik sebepleri vardır. Özellikle uzun zaman oturulduğunda veya ayakta kalındığında, sıvı alt tarafta toplanmaktadır. Şişlik, sabahları normal akşamları artan şekildeyse bunun yaşanması normaldir. Ancak sabah kalktığınızda ayağınızda şişlik varsa derhal önlem alınmalıdır.

VARİS OLMAMASI İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Doktorunuzun onayı doğrultusunda spor yapmak varis oluşumunu engellemektedir. Düzenli yapılan açık hava yürüyüşleri, bol ve rahat giysiler giymek, fazla kilo almamaya dikkat edilmesi ve bol su tüketimi bu süreçte gebenin yararına olacaktır.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Gebelik zehirlenmesi, gebelikte çıkan yüksek tansiyona bağlı ciddi bir hastalıktır, bacaklarda ödem çok yoğun olarak görüldüğü için varis ile karıştırılmaktadır. Bu gibi durumlarda tansiyon takibinin yapılması, reflekslerin kontrol edilmesi ve idrar testlerinin yapılması gerekmekte ve doğru tedavi uygulanmalıdır.

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