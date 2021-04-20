Hamilelikte oluşan varislere dikkat

Hamilelikte varislerde bazen hormonal değişimler, bazen de alınan kilolar etki etmektedir. Buna bağlı olarak kişi eğer oturarak çalışıyorsa bacaklarda şişmeler daha çok gözlenmektedir. Vücut anatomisinin özelliğinden dolayı varisler ağırlıklı olarak sol bacakta ortaya çıkmakta ve hamileliğin son haftalarında şiddeti artmaktadır.
Gebelikte rahim büyüdükçe ciddi bir şekilde alt bacak dolaşımı bozulmaktadır. Buna ek olarak ailesel bir varis eğilimi de varsa, bir süre sonra toplardamarlarda birikimin arttığı, bir takım mavi çizgilerin oluştuğunu ve giderek de arttığını görebiliriz. Bunu önlemenin doğru yolu, ciddi bir aile hikayesi almaktadır. Ailede bir varis geçmişi varsa, erken aylarda varis çorabı giymek, akşamları da yatakta ayağın altına bir yastık koyup bacaklar biraz yukarıda uyumak çok faydalı olacaktır.
Her iki bacakta da ödem adı verilen su toplaması şişliklerinin yaşanması, gebelikte çok standart bir olaydır. Bunun da tabii mekanik sebepleri vardır. Özellikle uzun zaman oturulduğunda veya ayakta kalındığında, sıvı alt tarafta toplanmaktadır. Şişlik, sabahları normal akşamları artan şekildeyse bunun yaşanması normaldir. Ancak sabah kalktığınızda ayağınızda şişlik varsa derhal önlem alınmalıdır.
Doktorunuzun onayı doğrultusunda spor yapmak varis oluşumunu engellemektedir. Düzenli yapılan açık hava yürüyüşleri, bol ve rahat giysiler giymek, fazla kilo almamaya dikkat edilmesi ve bol su tüketimi bu süreçte gebenin yararına olacaktır.
Gebelik zehirlenmesi, gebelikte çıkan yüksek tansiyona bağlı ciddi bir hastalıktır, bacaklarda ödem çok yoğun olarak görüldüğü için varis ile karıştırılmaktadır. Bu gibi durumlarda tansiyon takibinin yapılması, reflekslerin kontrol edilmesi ve idrar testlerinin yapılması gerekmekte ve doğru tedavi uygulanmalıdır.
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