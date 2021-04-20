Hamilelikte oluşan varislere dikkat

Hamilelikte varislerde bazen hormonal değişimler, bazen de alınan kilolar etki etmektedir. Buna bağlı olarak kişi eğer oturarak çalışıyorsa bacaklarda şişmeler daha çok gözlenmektedir. Vücut anatomisinin özelliğinden dolayı varisler ağırlıklı olarak sol bacakta ortaya çıkmakta ve hamileliğin son haftalarında şiddeti artmaktadır.

VARİS GENETİK OLABİLİR

Gebelikte rahim büyüdükçe ciddi bir şekilde alt bacak dolaşımı bozulmaktadır. Buna ek olarak ailesel bir varis eğilimi de varsa, bir süre sonra toplardamarlarda birikimin arttığı, bir takım mavi çizgilerin oluştuğunu ve giderek de arttığını görebiliriz. Bunu önlemenin doğru yolu, ciddi bir aile hikayesi almaktadır. Ailede bir varis geçmişi varsa, erken aylarda varis çorabı giymek, akşamları da yatakta ayağın altına bir yastık koyup bacaklar biraz yukarıda uyumak çok faydalı olacaktır.

BACAKLARDAKİ ŞİŞLİK HANGİ DURUMLARDA ENDİŞE VERİR?

Her iki bacakta da ödem adı verilen su toplaması şişliklerinin yaşanması, gebelikte çok standart bir olaydır. Bunun da tabii mekanik sebepleri vardır. Özellikle uzun zaman oturulduğunda veya ayakta kalındığında, sıvı alt tarafta toplanmaktadır. Şişlik, sabahları normal akşamları artan şekildeyse bunun yaşanması normaldir. Ancak sabah kalktığınızda ayağınızda şişlik varsa derhal önlem alınmalıdır.