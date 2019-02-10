Hamsi festivaline katılan Yıldırım, vatandaşlara hamsi dağıttı

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, hamsi festivaline katılarak, vatandaşlara kendi elleri ile hazırladığı hamsileri dağıttı. Yıldırım, “Ümraniye’ye yönelik hazırladığımız birçok proje var, bunları yakında paylaşacağız” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye Rizeliler Derneği’nin Ümraniye Santral Meydan’da düzenlediği 6. Hamsi ve Kültür Festivali’ne katıldı. Festival alanına geldikten sonra vatandaşların ilgisi ile karşılaşan Yıldırım, hamsi yemek için sıraya giren vatandaşlarla selamlaştı. Yıldırım daha sonra önlüğü ve eldivenleri giyerek tezgahın başına geçti. Önce ızgaraları kontrol eden Yıldırım, hamsilerin pişip pişmediğini kontrol etti. Daha sonra ekmeklerin arasına hamsi koyan Yıldırım, vatandaşlara kendi eli ile hamsi hazırladı. Yıldırım, “Ümraniye’de halkımız böyle festivallerle buluşuyor. Bir şenlik havasında geçiyor. Vatandaşların ilgisini görüyorsunuz. Burada Karadeniz’in tüm yöresel yemekleri var” dedi.

Daha sonra festivalin açılış programına geçen Yıldırım, burada da bir konuşma yaptı. Yıldırım, “Bugün burada olduğu gibi Rizelilik bilinci ile bir araya gelmemiz önemli. Bu bize atalarımızdan gelen örf, anane ve kültürün hatırlanması ve yaşatılması vesilesi. Biz biliyoruz ki insanların ortak bir geçmişe sahip olmaları, onları gelecek karşısında güçlü kılar” şeklinde konuştu.

Öncelikli görevlerinin daha yaşanabilir bir Ümraniye olduğunu belirten Yıldırım, “Ancak hepinizin de malumu olduğu üzere bizim bundan sonraki geleceğimiz için hayati önem taşıyan şey, Ümraniyedir, Ümraniyeliliktir. Çünkü halihazırda burada yaşıyoruz. Allah’ın izni ile çocuklarımızla torunlarımızla Ümraniye’de yaşamaya devam edeceğiz. Öyleyse bizim öncelikli görevimiz bu beldeyi daha mamur, daha yaşanılabilir, trafiği daha rahatlamış, otopark sorunu asgariye indirilmiş, yeşili daha bol, her mahallesi oyun ve spor alanlarına sahip, kültüre ve sanata yer ayıran ve yatırım yapan bir şehir haline getirmemiz olacaktır. Bütün bunlara yönelik olarak hazırladığımız birçok projemiz var. İnşallah önümüzdeki haftalarda hep birlikte bu projeleri paylaşacağız” diye konuştu.

