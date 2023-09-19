Hamsi fiyatı bir günde 2 katına çıktı, halde gerginlik çıktı! Kasa kasa balık almaya gelen esnaf manzarayı görünce inanamadı

Dün gece balıkçılar ile hale balık almaya gelen esnaf arasında gerginlik çıktı. Tekneciler masrafların kurtamamasından yakınarak denize açılmadı. Hamsi fiyatı bir günde 2 katına çıktı. Balıkçı Savaş Ayyıldız, protesto olduğuna ve kayıkların denize açılmadığına değinerek "Halkın pahalı yemesini istiyorlar. Artık hamsi 100 liradan aşağı olmaz" dedi. Gürpınar Balıkçı Hali'nde ortalık karıştı.

BALIK ALMAYA GELEN ESNAF ŞAŞKINA DÖNDÜ

İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İSTANBUL DEMBİR) ile İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) arasında yapılan toplantı sonucunda; balıkçılar gece denize açılmadı. Kasa kasa hamsi alma hayaliyle İstanbul Gürpınar Balık Hali'ne gelen pazar esnafı, halde balık olmadığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bu durum gece saatlerinde esnaf ve tekneciler arasında da gerginliğe neden oldu. Tekneciler, balık alan esnafın kar marjının yüksek olduğunu, mazot fiyatları nedeniyle de kendi masraflarını karşılayamadıklarını belirtirken, esnaf da vatandaşa ucuz balık verme gayretinde olduklarını savundu.

TEKNECİLERDEN TABAN FİYAT KARARI

Tekneciler bugün yeniden denize açılacaklarını ve bugünden itibaren piyasaya girecek olan balıklarda 600 lira taban fiyat uygulaması yapacaklarını belirtti. İki taraf arasındaki gerginlik pazar tezgahlarına da yansıdı. Yakuplu semt pazarındaki 3 tezgahta fiyatlar 50, 70 ve 100 lira arasında değişti. Bazı tezgahlarda hamsi mevsiminde olmasına rağmen şoklu halde satıldı, hamsi fiyatı bir günde 2 katına çıktı. Vatandaş ise 100 liranın pahalı olduğunu, bütçelerine göre balık arayışında olduklarını söyledi.

"MAĞDUR HALK OLUYOR"

Halden balık alamayan esnaf Murat Çağdaş, “Biz semt pazarlarında balığı çok ekonomik satıyoruz. Halkımız bu balığı yemeli. Burada da balık bol olduğu zaman dün hamsinin kilosunu 50 liraya sattık. Aşağı yukarı 10 gündür 50 liraya satıyoruz. Halkın talebine göre olan rakamı bu. Kasasını 400-300-500 liraya alıyoruz. 600 liraya da alıyoruz, gün gün değişiyor. Bunu kimse belirleyemez. Motorların yakalamış olduğu kasa adetine göre o günün talebine göre fiyatlar burada artar. Açık artırmayla satılır. Onlar mazotun çok pahalı olduğunu dile getiriyorlar, doğrudur. Haklılar, ona bir şey diyemiyoruz ama kalkıp bunları mana edip de sadece komisyoncu arkadaşlarla görüşüp, biz yarın balığa çıkmıyoruz diye keyfi bir şey diyemezler. Mağdur burada bizi boş verin, halk oluyor. Bugün benim pazarımda hamsi yok. Bu arkadaşlar balık tutup gelselerdi Bayrampaşa'da 50 liraya balık satacaktım. Balıkçılar bugün balık ucuz satıldığından dolayı tutmadılar, balığın daha pahalı satılmasını istiyorlar" dedi.

"1-2 GÜN ÖNCE GELEN HAMSİLER PAZAR TEZGAHINDA"

Bir başka esnaf da, “Motorcu ağabeylerimiz kendi maliyetlerini aşağı çekebilselerdi bu muhabbetlerin hiçbiri yapılmıyor olacaktı. Ne balıkçı esnafı motorcuyu mağdur etmek ister ne de motorcu esnafı mağdur etmek ister" dedi.

Balık almak için hale gelen Yusuf Bütüner, “Bugün hamsi avına çıkılmaması kararı alındı. Bu yanlış bir karar. 600 liranın altında hamsi satılmayacak gibi bu rakam, eğer satılırsa biz bu hamsiyi balık haline değil de yeme götürüp dökeriz diye bir paylaşım olmuştu. Bu da balık camiasının, sektörün sahipsiz olduğunu gösteriyor. İnsanlar sezon açılmışken taze taze balıklarını yemesi gerekirken, şu anda bugün giden şoktan, bir gün, iki gün önce gelen hamsiler pazar tezgahına, restoranlara gidiyor" ifadelerini kullandı.

"HALK ESNAFTAN YÜKSEK FİYATTA BALIK ALIYOR"

Teknede çalışan Hüseyin Acar ise, “En baştaki sorunumuz mazot. Mazot oldu 35-40 lira. Bu teknelerin gecelik masrafları 80-100 bin. Balık fiyatları çok düşük. Esnaf bizden balığı 300 liraya alıyor, kilosunu halka 70-80 liradan satıyor. 3 kilo balıkta, sermayesini çıkartıyorlar. Dün akşam burada canlı yayın yapıyorlar. Kayıklar denize çıkmadı, halka daha yüksek fiyattan balık sattıracak diyorlar. Öyle bir şey yok, hepsi yalan. Halk zaten şu an esnaftan yüksek fiyatta balık alıyor. Dün burada bir köpük balık 300 liraydı. 600 lira sınır artık, Cuma gününe kadar deneyeceğiz. Cuma günü düzelmezse tekrar toplantı olacak. Akşam 8'de çıkıp sabah 6'da geri geleceğiz. Şu an vatandaşın hamsinin kilosunu 30 ila 40 liraya alması lazım" dedi.

"YÜZDE 150 KÂR EDİYORLAR"

Tekneci Taner Pişken de, “Bu balıklar vatandaşa her zaman pahalıya satılıyor. Burada taban fiyat 300 lira. Bugün 300 liraya hiç balık satılmasa bu 300 liraya zaten yemciler, fabrikacılar kapış alıyorlar. Normal şartlarda mazotun kilosu 35-40 lira. Bu tekneler gece çıktığı zaman 2 ton mazot yakıyor. Esnaf buradan gelip balık alıyor. 30 kasa, 50 kasa… burada maksimum en yüksek fiyatta bir köpük balıkta 400 lira sermayesi oluyor. Normalde 300 liraya aldığı balığı 10 köpük, 20 köpük alıyor. Yüzde 100, yüzde 150 kar ediyor çünkü hiçbir masrafı yok. Bir Pazar yeri masrafı vardır. Bu tekneler öyle değil, küçük masraflı değil, fabrika gibi düşünmelisiniz" dedi.

"BALIKÇIYI HALK DÜŞMANI OLARAK GÖSTERDİLER"

Denize çıkmayan teknecilerden Gökhan Alioğlu da, “Balıkçıyı halk düşmanı olarak gösterdiler ama şunu söylemediler. Bizden balığı 300 liraya alıp kilosunu 100 liraya satıyorlar. Bir kasada 15 kilo balık var. 100 liradan satsa bin 500 lira yapıyor. Bizden alıyorlar 300 liraya. Bin 200 lira bir kasadan para kazanıyorlar. Bize 300 lira kalıyor. Biz bu 300 liraya mazot mu alalım, köpük mü alalım, şok selelerinden mi alalım? Ya da gemicinin ailesine mi verelim? 300'e al balığı, balığın kilosunu 20 liraya, 30 liraya ver. Halk da bedava yesin. Halk galeyana gelsin, balığı yine onlar ucuza alsın diye yapıyorlar. Yaktığımız mazotun parasını alamıyoruz ama onlar hiçbir masraf yapmadan ufak bir arabayla işe başlıyorlar, sezon sonu bitene kadar altların 3 trilyonluk araba çekiyorlar" diye konuştu.

1 GÜNDE 2 KATINA ÇIKTI; HALDE BALIK BULAMADILAR

Balıkçı Rıdvan Akyüz, “Biz dün geç saatte gelen en son tekneden aldık. Halde soğuk hava depolarına muhafazaya bıraktık. Bugün de tezgahımıza ulaştırdık. Geçen hafta 50 liraya sattık, bu hafta 100 lira. Denizde teknecilerin ara verme süreci olmuş, kurtarmıyormuş. Hem mazot hem de elaman açısından… Kurtarmıyor diye 600 lira kotası geldi. Dün de 50 liraya sattık" dedi.

Savaş Ayyıldız da, “Bugün halde balık bulamadık, protesto var ve kayıklar çıkmıyor. Halkın pahalı yemesini istiyorlar. Biz esnaf olarak mağdur olduk ve bugün balık bulamadık. Günde 20-25 sandık balık satıyorduk. Vatandaşa 40 lira, 50 liraya hizmet ediyorduk. Bugün bir şeyimiz yok. Bugün 2 sandık getirebildik. Vatandaş da mağdur. Artık hamsi 100 liradan aşağı olmaz" diye konuştu.

Kemal Kaya, “Halde balık bulamadık, kendi teknemizin balığı. Soğuk hava deposunda tuttuk. Bulamadıkça fiyat daha da yükselir. Şu an oldukça uygun koymaya çalışıyoruz. Bu şekilde devam ederse 100 lira, 150 lira olacak" ifadelerini kullandı.

(DHA)

