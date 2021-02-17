Hangi durumlar dış gebeliğe neden olur? Cinsel temasla bulaşan hastalıklar ve spiral kullanmak...

Dış gebelik en sıklıkla tüplerde gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra serviks adı verilen rahim ağzı, yumurtalıklar ve bazen de batın iç zarı üzerine yerleşerek gelişimini sürdürür. Ama en sıklıkla tüplerin içerisinde görülmektedir. Gelişen embriyo büyüdükçe, çeperi zaten çok ince olan tüpün yırtılmasına yol açmaktadır. Bu yırtılma sırasında birkaç tane kan damarı zedelendiğinde hastada da hayati tablolara yol açabilecek çok ciddi akut karın tablosuyla birlikte batın içi kanama görülebilir. Bugün modern tıbbın gelişmesiyle, dış gebelik çok erken safhalarda yakalanabilir. Böylece ameliyata kadar gitmeden bu prosedür tedavi edilebilmektedir. DIŞ GEBELİK BELİRTİLERİ NELERDİR? Dış gebelik erken dönemde tamamen normal bir gebelik gibi seyredebilir. Ama ilerleyen tabloda özellikle tüpün içerisinde embriyo gelişimini sürdürdükçe, çok ince yapıdaki tüp gerildiği için, hastada bir takım karın ağrıları olmaya başlar. Bu karın ağrıları embriyonun gelişme süreci devam ettikçe giderek şiddetlenir. Adet rötarı olan hastada, ağrıyla beraber zaman lekelenme tarzı kanamalar gözükmektedir. En sonunda tüpün yırtılmasına yol açtığında batın içerisinde ciddi bir kanama tablosu yapabilir. Bu kanama kendini hastada fenalık hissi, baygınlık, çok yoğun şiddetli ağrıyla gösterecektir. Zaten bu aşamaya geldiğinde tanısını koymak da bizler için son derece kolay olmaktadır.

İlk aşamalarında tanı koymak, diğer jinekolojik patolojiler ile karışma olasılığından dolayı biraz daha zordur. Dolayısıyla adet rötarı olan ve gebelik testi pozitif çıkan bir hastanın kendisinde buna uygun olmayan kanama ve ağrı gibi problemler ortaya çıktığında mutlaka hekimine giderek danışması ve muayene olması gerekmektedir.

Erken dönemde tanı konduğunda tedavisi son derece basittir, geç dönemde ancak laporoskapik cerrahi ile tedavi edilmektedir. DIŞ GEBELİK NASIL TESPİT EDİLİR? Dış gebelik batın içi kanamaya yol açtığında, tespit edilmesi jinekolojik muayene ve ultrason ile gayet mümkündür. Çünkü burada tablo ilerlemiştir. Hastada gecikmiş adet tarihi, pozitif gebelik testiyle birlikte vajinal kanama, yoğun bir karın ağrısı, fenalık hissi, bayılma gibi tablolar ortaya çıkar. Bu durumda tedavi genellikle cerrahi yöntemlerle yapılmaktadır.

Dış gebelikte (ektopik gebelik) önemli olan, ilerlemeden erken gebelik haftalarında tanı koymaktır. Bunun için beta HCG'nin kanda seri halde ölçümleri yapılır. Sağlıklı bir gebelikte 48 saat arayla yapılan iki beta HCG ölçümü arasında ikiye katlanmanın olmadığı, bu değerin daha düşük kaldığı fark edilir. Beta HCG'nin seri ölçümü bir fikir verir ama kesin tanıyı yine de koyamayız. Teşhisin ultrasonografik muayene ile desteklenmesi gerekir. Ultrasonografide gebeliği 4-5.haftadan sonra görmek gerekir. Gebelik kesesi görülemiyorsa, beta HCG arasında uyumsuzluk varsa ve beraberinde kanama, ağrı gibi bulgular varsa tanı koymak çok güç olmayacaktır.

Tanı koymak için zorlanılan durumlarda laparoskopi kullanılabilir. Erken tanı konduğunda, laparoskopik cerrahi ile hastanın tüpünü kurtarmak mümkündür. Oradan sadece dış gebeliğin temizlenmesi şeklinde bir cerrahi yöntem uygulanabilir. Ancak geç tanı kondu ise ve batın içinde kanama başladıysa, tüp hasarı yüksek oranda olacağından tüpün tamamen alınması şeklinde bir cerrahi yöntem benimsenir. DIŞ GEBELİK DAHA ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR? Dış gebelik, embriyonun tüplerden rahim içine olan yolculuğunun olmaması ve tüpün içerisinde kalarak burada yerleşmesi sonucunda oluşan anormal bir gebelik durumudur. Geçirilmiş enfeksiyonlar, özellikle cinsel temasla bulaşan ve tüp iltihabına yol açan bazı enfeksiyonlar, tüplerin kısmen tıkanmasına yol açar. İki taraflı tamamen tıkanma durumunda hastada zaten gebe kalamama problemi oluşacaktır. Günümüzde antibiyotik tedavilerinin yoğun olarak uygulanması sonrasında artık kısmi tıkanıklık daha fazla görülmektedir. Gonore, klamidya gibi cinsel temasla bulaşan enfeksiyon hastalıklarının sıklığının artması yüzünden gelişen tüp iltihabı da daha sık gözüken bir hastalık olmuştur. Bunun sıklığı arttıkça dış (ektopik) gebelik riski de oldukça yüksektir.

Tüpe etraftan bası yapan yumurtalık kistleri, yapışıklığa yol açabilecek çikolata kisti gibi patolojiler, büyüyen miyomlar bunlara neden olabilir. ANNE YAŞI VE SİGARA İÇMEK DIŞ GEBELİK İHTİMALİNİ ARTIRIYOR Anne yaşının ileri olması, annenin sigara içmesi, enfeksiyon geçirmiş olması, tüplerin içerisinde embriyonun yolculuğunu sağlayan ufak tüycüklerin hareketini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu da embriyonun tüplerde kalmasına neden olacak ve dış gebelik ihtimali artacaktır.

Geçirilmiş tüp ameliyatları, daha önce tüplerin bağlanmış olması ve bunun başarısızlığı sonrasında dış gebelik olabilecektir. Bazı doğum kontrol yöntemlerinin kullanması da buna neden olabilir. Spiral, enfeksiyonlara yol açarak biraz daha yüksek oranda dış gebelik görülmesine neden olabilir. Sadece progesteron içeren doğum kontrol haplarının kullanılması da, başarısız olduğunda dış gebelik ihtimalini arttırabilir.

Doğum kontrol yöntemleri gebelik ihtimalini azaltmaktadır, ancak herhangi bir doğum kontrol yönteminin başarısızlığı halinde oluşan gebeliğin dış gebelik olma ihtimali çok yüksektir.

Hastanın özellikle kısırlık tedavisi sonucunda gebe kalmış olması da, dış gebelik riskini bir miktar arttırabilmektedir. Çünkü bu tarz tedavilerde kullanılan ilaçlar ve yöntemlerle daha fazla sayıda embriyo oluşması sağlanır. Embriyo sayısı arttıkça da potansiyel olarak dış gebelik olasılığı yükselir.

Geç kalınmış bir apandisit durumunda geçirilen ameliyatta da tüplerin çevresinde yapışıklıklara yol açabildiği için, dış gebelik açısından bir risk faktörüdür.

DIŞ GEBELİĞİN ANNE ADAYI İÇİN TEHLİKESİ NEDİR? Dış gebelik, eğer tanısı erken konulabilirse, günümüzde modern tıbbın gelişmesiyle anne adayı için çok büyük bir tehlike arz etmez. Çünkü erken tanı konduğunda ilaçla tedavi edilmesi mümkündür. Ancak adet rötarı olan, gebelik testi pozitif ve beraberinde vajinal kanama ve ağrısı olan hastada, doktora gitmekte ve dış gebelik tanısı konmakta gecikilirse, batın içi kanama, kan kaybına bağlı şok gelişmesi ve hatta anne ölümü gibi çok ciddi tablolara yol açabilir. Hastalar, adet tarihleri geçtiğinde ve gebelik testinin pozitif olduğu görüldüğünde, hiçbir risk faktörleri olmasa bile mutlaka kadın doğum uzmanlarına giderek muayene olmalıdırlar. Yapılacak ilk muayenede hekimlerin baktığı ilk şey, gebelik kesesinin rahim içerisinde olup olmadığının değerlendirilmesidir. DIŞ GEBELİK NASIL TEDAVİ EDİLİR? Dış gebelik, günümüzde artık tanı yöntemlerinin ilerlemesi, ultrason tekniklerinin gelişmesi sayesinde, tanı erken konduğunda ilaçlarla tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Henüz batın içerisinde kanamaya başlamamış ve dış gebelik haftası küçük olduğunda, bir çeşit kemoterapötik ilacın düşük dozlarda kalçadan enjeksiyon şeklinde uygulanmasıyla, beta HCG'nin düştüğü ve gebeliğin yok olduğu görülür. Bu uygulama birkaç kez uygulanabilir. Akabinde de çok yakından bir laboratuvar tetkiki ve muayenelerin seri halinde kontrolüyle çoğu zaman hiçbir cerrahi girişim yapılmadan dış gebeliğin yok olduğu görülebilir.