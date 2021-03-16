Hangi ilde ne kadar vaka var? Bakan Koca tabloyla açıkladı

Kontrollü normalleşmeye geçiş sürecinin başlaması ile illerdeki vaka sayıları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada kısıtlamaların geri gelip gelmemesinin vatandaşlara bağlı olduğuna dikkat çekti. İllerde yükselen ve azalan koronavirüs sayıları, kısıtlamaları da doğrudan etkiliyor. Peki, hangi illerde vakalar arttı, hangilerinde azaldı? İşte, Bakan Koca'nın paylaşımı!

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı. Buna göre geçen haftaya göre 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Geçtiğimiz haftaya göre 100.00 nüfüsta vaka sayısı en çok azalan iller Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden "Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım" mesajını verdi.

6-12 MART İLLERDEKİ VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen koronavirüs haritasında illerde görülen vaka sayıları paylaşıldı.



