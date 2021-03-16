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Hangi ilde ne kadar vaka var? Bakan Koca tabloyla açıkladı

16.03.2021 19:55 | Son Güncelleme:
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Hangi ilde ne kadar vaka var? Bakan Koca tabloyla açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesapları üzerinden illerdeki vaka sayılarını açıkladı. Vatandaşlar hangi ilde ne kadar vaka var? sorusuna yanıt ararken, beklenen cevap Bakan Koca'dan geldi. İllerde artan ve azalan koronavirüs sayılarına dikkat çeken Koca, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı. İşte, Koronavirüs vakası artan ve azalan iller!

Kontrollü normalleşmeye geçiş sürecinin başlaması ile illerdeki vaka sayıları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada kısıtlamaların geri gelip gelmemesinin vatandaşlara bağlı olduğuna dikkat çekti. İllerde yükselen ve azalan koronavirüs sayıları, kısıtlamaları da doğrudan etkiliyor. Peki, hangi illerde vakalar arttı, hangilerinde azaldı? İşte, Bakan Koca'nın paylaşımı!

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı. Buna göre geçen haftaya göre 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova oldu.

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VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Geçtiğimiz haftaya göre 100.00 nüfüsta vaka sayısı en çok azalan iller Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden "Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım" mesajını verdi.

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6-12 MART İLLERDEKİ VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen koronavirüs haritasında illerde görülen vaka sayıları paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca

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