Hangi illerde mutant virüs var? Mutant virüs sayısı kaç? Bakan Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden mutant virüs sayılarını paylaştı. Türkiye'de de görülen mutant virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini söyleyen Koca, hangi illerde kaç mutant virüs var sorusuna da yanıt verdi. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması!

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA MUTANT VİRÜS SAYILARINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; 76 ilde toplam 41.488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, 1 ilde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve 1 adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Koca kademeli normalleşme süreci ile ilgili ise şunları söyledi:

"Sosyal hareketliliğimiz içinde virüsü hareketsiz bırakmayı başaramadığımız takdirde daha ağır bedeller ödemek zorunda kalıyoruz. Virüse yayılma fırsatı vermemeliyiz.

Kontrollü normalleşme süreci, insanımıza hem özlediği hayat dinamizmine yeniden kavuşma, hem de bu dinamizm içinde virüse alan bırakmayacak aktif bir mücadele imkanı sunuyor.

Bizim için riskli olanın virüsün kendisi değil, kasten veya ihmalle virüsün yayılmasına neden olan davranışlarımız olduğunu akıldan çıkarmamalıyız."



