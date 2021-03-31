Hangi illerde okullar kapandı? İşte il il okulların açık olduğu yerler...

Öğrenciler ve veliler Kabine Toplantısı'nın ardından kırmızı renk olan 58 il hakkında alınacak kararları yakından takip ediyor. Daha önce risk haritası göz önünde bulundurularak bazı illerde yüz yüze eğitim kısmen de olsa başlamıştı. Peki hangi illerde okullar kapandı?

HANGİ İLLERDE OKULLAR KAPANDI? İŞTE İL İL OKULLARIN AÇIK OLDUĞU YERLER

Kabine Toplantısı'nın ardından eğitim öğretim takvimi ile ilgili yeni bir karar çıkmadı. Toplantı sonrası açıklama MEB'den geldi. Bakanlıktan yapılmış olan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir.

Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.