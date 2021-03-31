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Hangi illerde okullar kapandı? İşte il il okulların açık olduğu yerler...

31.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı sonrasında kırmızı renk olan 58 il hakkında alınacak kararlar veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Risk haritası göz önünde bulundurularak bazı illerde yüz yüze eğitim kısmen de olsa başlamıştı. Peki hangi illerde okullar kapandı? İşte il il okulların açık olduğu yerler...

Hangi illerde okullar kapandı? İşte il il okulların açık olduğu yerler...

Öğrenciler ve veliler Kabine Toplantısı'nın ardından kırmızı renk olan 58 il hakkında alınacak kararları yakından takip ediyor. Daha önce risk haritası göz önünde bulundurularak bazı illerde yüz yüze eğitim kısmen de olsa başlamıştı. Peki hangi illerde okullar kapandı?

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Kabine Toplantısı'nın ardından eğitim öğretim takvimi ile ilgili yeni bir karar çıkmadı. Toplantı sonrası açıklama MEB'den geldi. Bakanlıktan yapılmış olan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir.

Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet vermekte olan özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" denildi.

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