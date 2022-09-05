Hangi renk oje sürsem diye düşünmeyin! Eylül ayında trend olan 8 oje rengi

Ojeli eller çok daha bakımlı bir görünüm sağlıyor. Siz de ellerinizin görünüşüne oldukça dikkat ediyor ve trendleri takip ediyorsanız sonbaharda sürebileceğiniz oje renkleri paylaşıldı. Her sezon değişen bu trendlerin arasında oldukça güzel renkler yer alıyor. Hep aynı ojeleri sürmekten sıkıldıysanız TikTok'ta yer alan 8 oje rengine göz atabilirsiniz.

Eylül ayında trend olan oje renkleri arasında canlı bir kırmızı, açık haki, koyu mavi, gri, koyu haki, nötr bej, koyu leylak ve elektrik mavisi bulunuyor. Teninize ve kombininize yakışacak rengi sürerek trendlere uyum sağlayabilirsiniz.

