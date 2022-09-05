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Hangi renk oje sürsem diye düşünmeyin! Eylül ayında trend olan 8 oje rengi

05.09.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ojeli ve bakımlı ellerin görünüşü tüm modu etkileyebiliyor. Birçok kadın oje görüntüsüne çok önem veriyor. Gün içerisinde sürekli olarak ojeli tırnaklarınıza bakıp mutlu oluyorsanız TikTok'ta paylaşılan eylül ayının trend oje renklerini mutlaka almalısınız.

Hangi renk oje sürsem diye düşünmeyin! Eylül ayında trend olan 8 oje rengi

Ojeli eller çok daha bakımlı bir görünüm sağlıyor. Siz de ellerinizin görünüşüne oldukça dikkat ediyor ve trendleri takip ediyorsanız sonbaharda sürebileceğiniz oje renkleri paylaşıldı. Her sezon değişen bu trendlerin arasında oldukça güzel renkler yer alıyor. Hep aynı ojeleri sürmekten sıkıldıysanız TikTok'ta yer alan 8 oje rengine göz atabilirsiniz.

@lightslacquer nail polish colors that are trending this fall????#nails #nailpolish #nailinspo #nailsoftiktok #nailart #nailtutorial #diynails #diymanicure #naturalnails #nailsathome #nailhack #fallnails ♬ bad habit by steve lacy sped up - cellr

Eylül ayında trend olan oje renkleri arasında canlı bir kırmızı, açık haki, koyu mavi, gri, koyu haki, nötr bej, koyu leylak ve elektrik mavisi bulunuyor. Teninize ve kombininize yakışacak rengi sürerek trendlere uyum sağlayabilirsiniz.

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tiktok Mavi oje tırnak tırnak bakımı bej gri haki renk haki yeşil haki yeşili kırmızı leylak Göz eo
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