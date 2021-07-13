Hangi yağlar ile kalıcı bronzluk sağlanır?

Güneşe uzun süre maruz kalmak uzun vadede cilde zarar verir. Bronzluktan vazgeçemeyenler için hızlı bronzluk garantili doğal yağ tariflerimizi paylaşıyoruz. Hassas cilde sahipseniz, bu yağları mutlaka uzman bir doktora danışarak kullanmalısınız.

KAKAO YAĞI

Mis gibi kokusuyla iştah açan kakao yağını bronzlaşmak için kullanabilirsiniz. Kakao yağının içeriğinin katıksız olması için sıvı formda olmaması gerekmektedir, bu nedenle aktardan katı formdaki saf kakao yağını almalısınız. Kakao yağını benmari usulu eritin ve sprey şişeye koyun. Tüm vücudunuza eşit miktarda uyguladığınızdan emin olun. Çok kısa sürede şahane bir bronzluk elde edeceksiniz. Güneşlenme sonrasında acı yaşamamak için tatilinizin 3. günü kullanmanızı öneriyoruz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Kahveye aroma vermesi amacıyla kattığımız hindistan cevizi yağını tatilde bronzlaşmak için kullanabilirsiniz. İlk kullanımda teninizi kırmızıya dönük bir renkte yakacağı için tatilinizin son günlerinde kullanmanızı öneriyoruz.

AVOKADO YAĞI

Tüm kış boyunca diyet listemizden çıkarmadığımız avokadonun yağını tatilde kullanmaya ne dersiniz? İçerisindeki E vitamini ile hem cildi besler hem de uzun süreli brozluk sağlar. Denize girmeden önce avokado yağını ince bir tabaka halinde uygulayın sonra 25 dakika güneşlenin. Denize girdikten sonra tekrar uygulamanız gerekmektedir. Hassas cilde sahip olanlar da rahatlıkla kullanabilir.

KAYISI YAĞI

Mis gibi kokusuyla yaz mevsiminin en sevilen meyvesi kayısının yağından faydalanmamak olmaz. Aktardan aldığınız kayısı yağını sprey şişeye koyun ve tüm vücudunuza uygulayın. Cildinizi yumuşatarak gerginlik hissi yaşatmadan bronzluk sağlayacaktır. Uzun süreli kullanımda kıl köklerini besleyeceği için dozunda kullanmaya özen göstermelisiniz.

ZEYTİNYAĞI

Brozlaşmak için kullanılan en eski yöntemlerden biri de zeytinyağı kullanmaktır. Bu nedenle Ege Bölgesi'nde tatil yapanlar çok şanslı... Zeytinyağının en çok olduğu bu bölgede en doğal yağa sahip olacağınızdan hiç kuşkumuz yok. Zeytinyağını tüm vücudunuza uygulayın. Hem cildiniz beslensin hem de hızla bronzlaşın. Plajdan dönerken zeytinyağını saç uçlarınıza sürebilir böylece denizin yıpratıcı etkisinden de kurtulabilirsiniz.

BU KARIŞIM İLE HIZLI BRONZLAŞIN!

Tüm yağların tek bir şişede olmasını istiyorsanız bu tarif tam size göre!

5 gr tarçın yağı

10 gr zeytinyağı

10 gr susam yağı

15 gr kakao yağı

Tüm yağları sprey şişede birleştirin ve tüm vücudunuza uygulayarak güneşlenin. Hızlıca broznlaşacaksınız!



