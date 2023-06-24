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Hareketli dakikalar yaşanmıştı! Pompalı dehşetin altından beğenilmeyen börek kavgası çıktı

24.06.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de bir emlakçının, sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele ateş ederek ortalığı birbirine kattığı olayın detayları ortaya çıktı. Tutuklu emlakçının, pastanede yediği böreği beğenmediği için 8 kişi tarafından darp edildiği iddia edildi. Konunun dedikodu malzemesi yapılmasından dolayı öfkelenerek ise olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Hareketli dakikalar yaşanmıştı! Pompalı dehşetin altından beğenilmeyen börek kavgası çıktı

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dün pompalı tüfekle hareketli dakikalar yaşatan N.T., daha önceden girdiği işletmede yediği böreği beğenmediğini işletme görevlisine söyledi. Ardından çıkan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine olaya mekanda bulunan diğer 7 kişi daha katıldı. Alevli tartışmanın yerini arbedeye bırakması üzerine 8 kişi N.T.'yi kapının önüne çıkartarak darp etti. Uzun süre sert darbelere maruz kalan N.T., çevredekilerin yardımı ile canını zor kurtardı.

Aradan birkaç gün geçmesinin ardından kendisinin darp edildiğini ve bu konun kendisine saldıranlar tarafından yayıldığı duyan N.T., bu durumu hazmedemeyerek eline pompalı tüfeği aldı.

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N.T., sokağa çıkarak havaya rastgele ateş etmesinin ardından darp edildiği dükkânın önüne gitti. Dükkana doğru birkaç kez ateş etmesinin ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Hareketli dakikaların yaşandığı o anlarda ekiplerin ve babasının uzun süren çabası üzerine N.T., elindeki silahı teslim etti.

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İfadesi alınmak üzere karakola götürülen N.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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“BANA DA SİLAH DOĞRULTTU”

Saldırgan için polislere "Ben kefilim, iyi çocuk" diye sözler sarf eden saldırganın arkadaşı M.A, olayın iç yüzünü şu şekilde açıkladı:

“Perşembe günü Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, beni zan altında tuttular. Suçluyu ben savunuyormuş ve destekliyormuşum gibi lanse ettiler. Arkadaşımız emlakçılık ile uğraşıyor. Ben de olayın olduğu pastanede servis şoförlüğü yapıyordum. Bu olaylardan işimden kovuldum. Börek beğenmediğinden dolayı bu arkadaşı pastane çalışanı ile tartışıyor. Ardından çalışanlar bu arkadaşı darp ediyorlar. Darp ettikten sonra çevrede konu ile ilgili konuşuyorlar ve arkadaş da sinirleniyor. Benim serviste olduğum vakitte silah ile gelip, bu iş yerine doğru 7 el ateş ederek, çevreyi rahatsız etti. Bundan benim haberim yoktu. Bana da silah doğrultu ve ben bu olaydan alakam yok diye ona söyledim. Nuri ise bana 'beni darp ettiler, onları vurmaya geldim' dedi. Şuuru da yerinde olmadığını gördüm. Babası ile birlikte silahı bırakmasında yardımcı olduk. Yaptığı şeyi doğru bulmuyorum” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli pompalı tüfek

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