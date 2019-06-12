BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, "Lübnan, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle yaşanacak herhangi sorunun içine dahil edilmemeli." dedi.

Hariri, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in ifadeleri ve analizlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Lübnan, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle yaşanacak herhangi sorunun içine dahil edilmemeli." açıklamasını yaptı.

Söz konusu ifadelerin Sünnilerin arasında bir çalkantıya yol açmadan önce yalanlanmış olması temennisinde bulunan Hariri, yaklaşık iki hafta önce Mekke'de düzenlenen zirvedeki konuşması ve tutumunun, hükümetin temelini teşkil eden mesafeli davranma kararına bağlılığın en üst seviyesini teşkil ettiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Basil'in birkaç gün önce sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı üzerinden Suudi Arabistan'ı da zikrederek ülkedeki yabancı iş gücüne ilişkin yaptığı açıklamalar büyük bir tepkiyle karşılanmış, ırkçılıkla suçlanmıştı.