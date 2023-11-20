HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Haritaya bakan şaşkına döndü! ’Lionel Messi İlkokulu’ sosyal medyada gündem oldu

Haritaya bakan şaşkına döndü! ’Lionel Messi İlkokulu’ sosyal medyada gündem oldu

20.11.2023 11:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesindeki Üçocak İlkokulu'nun isminin haritalarda ’Lionel Messi İlkokulu’ olarak geçmesi büyük şaşkınlık oluşturdu. Sosyal medyada gündem olan yanlışlık sonrası Belde Belediye Başkanı Yılmaz Yegül, okulun ismini değiştirmek için harekete geçti. Yegül, "Bir yanlışlık olmuş ama biz memnunuz böyle kalsın. Hatta isim değişikliği için kaymakamlık ve ilgili kurumlarla görüşeceğim. Messi Türkiye’ye gelirse buraya davet edeceğiz" dedi. İşte detaylar...

Haritaya bakan şaşkına döndü! ’Lionel Messi İlkokulu’ sosyal medyada gündem oldu

Elazığ’a 116 kilometre uzaklıkta bulunan Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde bir okulunun isminin haritalarda ’Lionel Messi İlkokulu’ olarak geçmesi şaşkınlık oluşturdu. Üçocak İlkokulu olan okulun adının navigasyonda dünyaca ünlü futbolcu Messi’nin adı olarak geçmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Belde Belediye Başkanı Yılmaz Yegül ise ilk kez denk geldiği bu durum karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

0e851790-b407-4217-9211-6c6324e72865

"MESSİ, TÜRKİYE’YE GELİRSE BURAYA DAVET EDECEĞİZ"

İlk başta inanamadığını, konumun beldelerindeki okulu göstermesi ile neye uğradığını şaşırdığını anlatan Başkan Yegül, "Çok şaşırdım, ben de inanamadım ama baktım ki konum burayı gösteriyor. Arama motorunda ’Lioanel Messi Ortaokulu’ yazdığınızda konum burayı gösteriyor. Bu işin meraklısı olanlar böyle bir yerin olduğunu söyleyince, navigasyon açarak buraya geldik. Konum tam olarak burayı gösteriyor. Lionel Messi Ortaokulu bulunduğumuz yer oluyor. Burası da Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesi. Kimse buranın adının Messi olarak geçtiğini bilmiyordu. Sosyal medyaya düşünce burası farklı bir anlam kazandı. Messi, Türkiye’ye gelirse buraya davet edeceğiz. Üçocak’ın kuruluşundan beri okulumuzun bulunduğu yer burası. Bizim buraya 1953 yılında okul yapılmış ve o tarihten beri okulun yeri burasıdır. Bir yanlışlık olmuş ama biz memnunuz böyle kalsın. Hatta isim değişikliği için kaymakamlık ve ilgili kurumlarla görüşeceğim" diye konuştu.

e7baf470-5abc-4a12-8d70-b317ed73aecc

İHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun pil ömrü, kesintisiz müzik keyfi! Beats Fit Pro'da fırsatUzun pil ömrü, kesintisiz müzik keyfi! Beats Fit Pro'da fırsat
Biden yeni planını duyurdu! ABD bu ihtimali tartışıyorBiden yeni planını duyurdu! ABD bu ihtimali tartışıyor
Gazinoda silahlar konuştu! 1 ölü, 3 yaralıGazinoda silahlar konuştu! 1 ölü, 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Lionel Messi okul messi
En Çok Okunan Haberler
'Laz kızı' lakaplı kadın dekolte vermek isterken düğmesi patladı! Bomba anlar

'Laz kızı' lakaplı kadın dekolte vermek isterken düğmesi patladı! Bomba anlar

İYİ Parti'de 'kasa' krizi: 132 milyon liranın akıbetini açıkladı! Akşener'in banka hesapları...

İYİ Parti'de 'kasa' krizi: 132 milyon liranın akıbetini açıkladı! Akşener'in banka hesapları...

İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

Kafasını buzdolabına, vücudunu da balkona koymuştu! Vahşette yeni gelişme

Kafasını buzdolabına, vücudunu da balkona koymuştu! Vahşette yeni gelişme

Can havliyle telsize koştu! Gemideki dehşet anları ortaya çıktı: 'Biri bize yardım etsin'

Can havliyle telsize koştu! Gemideki dehşet anları ortaya çıktı: 'Biri bize yardım etsin'

Kanlı hesaplaşma! Ünlü radyocu, nişanlısının eski kocasını vurdu

Kanlı hesaplaşma! Ünlü radyocu, nişanlısının eski kocasını vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.