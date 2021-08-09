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Harley-Davidson imzası taşıyor! Sadece bir adet üretilecek

09.08.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harley-Davidson'ın Serial 1 ismini taşıyan elektrikli bisiklet markası, 1-OFF serisini ve bu serinin ilk üyesini duyurdu. Serial 1'in yeni elektrikli bisiklet serisini ilginç kılan şey ise yalnızca bir adet üretilip, açık artırmayla satışa çıkartılacak modellerden oluşacak olması.

Harley-Davidson imzası taşıyor! Sadece bir adet üretilecek

Harley-Davidson elektrikli bisiklet konusundaki en büyük adımını geçtiğimiz ekim ayında atmıştı. Şirket, Serial 1 adlı bir yan şirketle e-bisiklet alanına giriş yapmıştı. Serial 1, şimdi ise adından da anlaşılabileceği üzere, yalnızca bir adet üretilecek 1-OFF adlı yeni bir e-bisiklet serisini ve bu serinin ilk üyesini duyurdu.

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İŞTE HARLEY DAVIDSON İMZALI MOSH/CHOPPER

Bu serinin ilginç bir satış şekline sahip olan ilk üyesi, MOSH/CHOPPER modeli. Model, rengiyle ve tasarımı ile tamamen retro bir tarza sahip. Bisikletin teknik kısmı da tasarımı kadar dikkat çekici. Çünkü e-bisiklette 250W gücünde bir elektrik motoru var. Verilere göre 526 Wh pil, 160 kilometrelik bir menzil sunuyor.

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İŞTE 1-OFF'UN İLK MODELİNE GELEN SON TEKLİF

Serial 1'in yeni elektrikli bisikleti, daha önce de dediğimiz gibi yalnızca bir adet üretilecek ve açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Modelin açık artırması ise çoktan başlamış durumda. Yaklaşık 2,5 gün sonra sona erecek açık artırmada haberi yayınladığımız an itibarıyla gelen son teklif ise 6 bin 100 dolar.

Elektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazete'deElektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazete'de

Şirket, diğer 1-OFF modellerini "yılda birkaç kez" üretmeyi ve açık artırmayla satmayı planlıyor.

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