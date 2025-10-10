Harvard üniversitesi duyurdu... Dünyada 10 öncü kadın bilim insanları: Prof. Dr. Özlenen Özkan'da listede...

AÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5’inci Uluslararası Rahim Nakli Kongresi'nde, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörü (Emerita) Dr. Catherine Racowsky, rahim nakli ve tüp bebek alanlarında dünyada çığır açan kadın bilim insanlarını açıkladı. Alanının dünya çapındaki en saygın isimlerinden Prof. Dr. Racowsky, kongrede yaptığı konuşmada, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı bu alandaki öncü kadınlar arasında gösterdi.

"KADIN BİLİM İNSANLARININ ROLÜ ÇOK BÜYÜKTÜ"

Konuşmasında rahim nakli ve üreme biliminin tarihsel gelişimini anlatarak kadın bilim insanlarının katkılarını vurgulayan Prof. Dr. Racowsky, “Aslında bu alandaki ilk adımlar çok erken yıllarda atılmıştı. Bugün rahim nakli konuşuyoruz ama kökleri çok daha eskiye dayanıyor. 1978 Temmuz ayında ilk girişimler başladığında ekipler oldukça küçük ama son derece kararlıydı. 2010'lu yıllara gelindiğinde tıpta gerçekten olağanüstü bir başarıya ulaşıldı" ifadelerini kullandı ve Akdeniz Üniversitesi'nin bu alandaki öncülüğünün altını çizdi.

BAŞINDAN BERİ KADINLAR ETKİN

Bu alandaki çalışmaların başında da yine kadın bilim insanlarının olduğunu kaydeden Prof. Dr. Racowsky, “Aslında bu hikayenin temelleri 1934 yılında Boston'da yapılan memeli üreme çalışmalarıyla atıldı. O yıllarda bir kadın bilim insanı vardı. O kadın altı yıl boyunca laboratuvarda 800 farklı deneme yaptı, 138 yumurta üzerinde işlem uyguladı ve sonunda ilk başarılı gebeliği elde etti. Olağanüstü bir azim ve sabır örneğiydi. Kadın bilim insanlarının bu süreçteki rolü çok büyüktü. O dönemde karşılaştıkları başarısızlıklara rağmen pes etmediler. Çalışmalarını kamuoyuna da taşıdılar. Bir gün bu yöntemin hastalara uygulanabileceğine inandılar ve bunu yüksek sesle dile getirdiler. Bugün elimizdeki başarı verileri, işte o dönem yapılan bu öncü çalışmaların sonucudur" ifadelerini kullandı.

KADINLAR BİLİMİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Prof. Dr. Racowsky, konuşmasında ayrıca Martin Johnson'ın 'Bunu Mümkün Kılan Kadınlar' başlıklı makalesine atıfta bulunarak, “Tarihin görünmeyen kahramanlarını ve kadın bilim insanlarının katkılarını çok zarif bir şekilde bir araya getiriyor" dedi.

Prof. Dr. Racowsky, üreme biliminin erken döneminde yaşanan gelişmeleri aktardığı konuşmasında, kadınların araştırmacı kimlikleriyle bilimi ileri taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Racowsky, kadın bilim insanlarının bilimsel araştırmalarda olduğu kadar etik tartışmaların da öncüsü olduğunu hatırlatarak, bilimin ilerlemesinde onların cesaretinin belirleyici olduğunu ifade etti.

YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARLA BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

2010 yılından bu yana AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin ilk çift kol nakli, 2011 yılında dünyanın ilk kadavradan rahim (uterus) nakli ve 2012 yılında Türkiye'nin ilk yüz nakli operasyonlarına imza atan ekibin önemli bir üyesi olarak görev aldı.

Alanında çok sayıda uluslararası bilimsel yayın, bildirisi olan Prof. Dr. Özkan, yürüttüğü çalışmalarla birçok ödüle layık görüldü. Prof. Dr. Özkan 14 Ağustos 2020 tarihinden bu yana AÜ Rektörü olarak görevini sürdürüyor.

