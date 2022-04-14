Hasan Mezarcı kimdir? Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı oruçta su içme yasağını kaldırdığını iddia etti! Hasan Mezarcı aslen nereli ve kaç yaşında?

Hasan Mezarcı, kendisini Mesih ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak oruçta su içme yasağını kaldırdığını iddia eden ismin hayatı da merak konusu oldu. Hasan Mezarcı, imam hatibi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazanmıştır. Mezarcı sonrasında Mezarcı, Arapça, tefsir, hadis ve kelam dersleri almıştır. Peki Hasan Mezarcı kimdir?

HASAN MEZARCI KİMDİR?

Hasan Mezarcı, 11 Mayıs 1954 tarihinde Aydınpınar, Düzce'de dünyaya gelmiştir. İlkokuldan sonra Düzce Merkez Kur'an Kursu'nda hafızlığını yapmış ve imam hatip okuluna girmiştir. İmam hatibi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazanmıştır. İlahiyat okurken medrese tahsili de almıştır. Alanında uzman kişilerden dersler alan Mezarcı, Arapça, tefsir, hadis ve kelam öğrenmiştir.

Öğrencilik yıllarında müezzinlik ve imamlık ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Tarım Bakanlığı'nda memurluk yapmıştır. Müftülüğe Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde başlayan isim daha sonra askerlik hizmetini tamamlamıştır. Yedek subaylığı sıkıyönetim dönemindeydi. Adana 6. Kolordu Komutanlığı'nda Basın ve Halkla İlişkiler subayı olarak görev almıştır. Askerlikten sonra Sakarya'nın Akyazı ilçesine müftü olarak atanmıştır. Sonrasında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde tayin edilen Mezarcı, Akyazı'da 5, Ümraniye'de ise 3,5 yıl görev yapmıştır. Dokuz yılı müftü olmak üzere devlet memurluğundaki hizmeti 15 yılı aşmıştır.

Ardından müftülük yaptığı bölge İstanbul'dan Refah Partisi tarafından aday gösterilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. Mezarcı, bir dönem Mustafa Kemal’e ettiği hakaretlerden ötürü Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nden kesinleşmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve yaklaşık 3 sene yaşadığı Almanya'dan Türkiye'ye dönünce cezasını çekmesi için gönderildiği Edirne'nin İpsala Kapalı Cezaevi'nde 3 ay civarı yattıktan sonra Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre cezasını tamamlayarak 6 Mayıs 2002'de tahliye olmuştur. Mezarcı'nın hapishane süreciyle başlayarak bir içine kapanma ve yalnızlaşma sürecine girdiği gözlemlenmiştir. 25 Kasım 2000 tarihinde verdiği röportajda üç yıl önce yattığı cezaevinde Allah tarafından kendisine Mesih İsa olduğunun bildirildiğini belirten Mezarcı, beraberindeki havarileriyle vazifesini yapacağını açıklamıştır.

Mezarcı'nın cezaevindeyken psikolojik ve biyokimyasal işkenceye maruz kalarak akıl sağlığını yitirdiği iddia edilmiştir. Mezarcı ise işkence iddialarının tümünü reddetmiştir.

11 Ocak 2012 tarihinde dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'a, 24 Ocak 2012'de dönemin Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektuplar göndererek kendisine inanmaları için tebliğde bulunmuştur.

HASAN MEZARCI EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?

25 Temmuz 2017 tarihinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Esin Tatlı Mezarcı ile evlenmiştir.

Mezarcı sosyal medya hesabı üzerinden bu düğünü "Dün Yüce Allah'ın emriyle yapılan Beyt-i Akdes'te ilk Cuma kılındı. Allah Kuzusuyla Gelininin, İncil'de haber verilen düğünü gerçekleşti." ifadeleriyle ilan etmişti.

