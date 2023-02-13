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Hasar tespit sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı!

13.02.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Hatay ve komşu illerde meydana gelen büyük depremin ardından, binaların hasar tespit sorgulamasının nasıl ve nereden yapılacağı araştırılıyor. Peki hasar tespit sorgulama nasıl yapılır? Sorgulamalar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir. İşte e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı!

Hasar tespit sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı!

Hasar tespit sorgulama araştırmaları hız kazandı. Bakan Kurum'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Hasar tespit sorgulaması ile evlerin az hasarlı mı çok hasarlı mı olduğu öğrenilebiliyor. Peki hasar tespit sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı!

BAKAN KURUM'DAN HASAR TESPİT AÇIKLAMASI

Bakan Kurum açıklamasında, "Türkiye genelinde (Kahramanmaraş merkezli depremler) 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.

10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız." dedi.

Hasar tespit sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı!

HASAR TESPİT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

T.C. Kimlik Numaraları ile giriş yapılan e-Devlet'in, 'https://hasartespit.csb.gov.tr/#!/' adresi üzerinden hasar tespit sorgulaması yapılabilir.

HASAR TESPİT TANIMLARI

Hasar tespit, meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir.

Hasar tespit sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı!

Hasarsız binalar:

Deprem sonucunda hasat almayan binalardır, bina kullanılabilir durumdadır. Depremden önce oluşan, binadaki hasarlar değerlendirilmez.

Az hasarlı binalar:

Deprem sonucunda binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. Binanın kullanılmasında sakınca yoktur.

Orta hasarlı binalar:

Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır.Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.

“Orta” hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) yada güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

Ağır hasarlı binalar:

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. “Ağır“ hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olaraktanımlanır.

Acil yıkılacak binalar:

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez

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