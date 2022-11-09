Hastalığı nedeniyle vücudunun yüzde 90'ı lekeyle kaplı! Genç kadın hastalığa yol açan nedenin yaygın kullanılan ilaç olduğunu düşünüyor

Sedef hastalığı tedavisi olmayan ve tam olarak neden kaynaklandığı bilinemeyen bir hastalıktır. Tüm dünyada yaklaşık %1-3 oranında görülür. Sıklıkla otuzlu yaşlarda başlasa da doğumdan itibaren her yaşta ortaya çıkabilir. Ciltte pembe, kırmızı, beyaz tonlarında pullanmalara neden olur. Bu yamalar genellikle dirsekler, dizler, kafa derisi ve sırtta görülür, ancak vücudunuzun herhangi bir yerinde de görünebilir. Bazı durumlarda, yamalar kaşıntılı veya ağrılı olabilir.

Cildinde ortaya çıkan sedef hastalığıyla savaştığını gösteren TikToker Rosie, iki yıldır sedef hastalığından arınmış olduğu anın hayalini kurduğunu açıkladı. Rosie, "Bu son iki yıl hayatımın en zor yılları oldu ve ne kadar pozitifliği internette yaymaya çalışsam da kameranın arkasına çok fazla şey sakladım."

"Her gün sürekli acıyla uyanmak ve hala yüzümde bir gülümseme oluşturmaya çalışmak çok zordu, ama şimdi büyüyorum, şimdiye kadar olduğum en güçlü insanım ve sedef hastalığı bana hayatı öğretti. O olmadan öğrenemeyeceğim dersler verdi."

HASTALIĞIN DOĞUM KONTROL HAPINDAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Rosie, sedef hastalığının temel nedeninin doğum kontrol hapı olduğuna inandığını açıklamaya devam etti. NHS'ye göre, sedef hastalığı olan kişilerde cilt hücrelerinin üretimi artmıştır. "Süreç tam olarak anlaşılmasa da, bağışıklık sistemi ile ilgili bir sorunla ilgili olduğu düşünülüyor" diye açıklıyorlar.

"Sedef hastalığı ailelerden geçebilir. Ancak genetiğin sedef hastalığına neden olmada oynadığı kesin rol belirsizdir. Birçok insanın sedef hastalığı semptomları, tetikleyici olarak bilinen belirli bir olay nedeniyle başlar veya kötüleşir. Sedef hastalığının olası tetikleyicileri arasında cildinizde bir yaralanma, boğaz enfeksiyonları ve bazı ilaçların kullanılması yer alır."

Doğrudan acı çekebilecek diğer kişilere konuşan Rosie şunları ekledi: "Eğer benzer bir şeyden acı çekiyorsanız size herhangi bir mesaj iletebilirsem, pes etmeyin. Ben kelimenin tam anlamıyla daha iyi olacağının canlı kanıtıyım. Sana söz veriyorum o karanlık tünelin sonunda bir ışık var."

