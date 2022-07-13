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Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç: Limon sarımsak kürünün az bilinen faydaları

13.07.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

C vitamini deposu limon ile doğal antibiyotik sarımsak ikilisini birlikte tüketince vücudunuzda gelişen mucize gibi faydalarını biliyor musunuz? Halk arasında sıklıkla ama farklı şeyler için tüketilen bu ikili, birlikte adeta harikalar yaratıyor. Sarımsağın dillere destan faydaları ve limonun vücutta yarattığı pozitif etkisini hissettiğinizde sık sık limon sarımsak kürünü tüketmeye başlayacaksınız.

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç: Limon sarımsak kürünün az bilinen faydaları

Mutfakların en sevilen ve en faydalı besinlerinden limon ve sarımsak... Ayrı ayrı inanılmaz faydaları olan bu ikili bir araya geldiğinde ise adeta mucize yaratıyor.

LİMON SARIMSAK KÜRÜNÜN FAYDALARI

TIKALI DAMARLARI AÇAR

İki güçlü asidik gıda olan limon ve sarımsağın karışımıyla oluşan kür, sabah aç karnına kullanıldığında damarlarda dolaşma fırsatı buluyor. Bu şekilde tüm damar iltihaplarını, tedavi etmede, tıkanan damarları açmada, damar sertliklerini ve hipertansiyona karşı koymak açısından kullanılması gereken bir kür olduğunu hatırlatmakta fayda var. Anjiyo görmüş kişilerin bypass ameliyatından kurtulmak için başvurabileceği bir çözüm yolu olabilir.

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ŞEKER VE KOLESTEROLÜ DENGELİYOR

Yüksek kolesterol ve şeker hastalığından mustarip kişilerin doğal karışımı kullanması kendileri için büyük önem taşıyor. Kendi özelliğinin faydasını gösteren limon sayesinde vücuttaki şeker oranını dengelediği gibi, LDL’ye de karşı çıkıyor.

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MİDE HASTALIKLARINA İYİ GELİYOR

Ülsere neden olan mikropları yok ederken tüm romatizmal iltihaplara iyi geliyor, her türlü romatizmal ağrıları da dindiriyor. Reflü ve mide yanması konularında limon sarımsak kürüne karşı bir önyargı bulunsa da aslında doğru kullanımla beraber bu hastalıklarla mücadele ediyor.

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ÖDEM ATTIRIYOR

Damarların sıvı sızdırmasından ve fazla tuzun atılamamasından kaynaklı olarak ödem oluşur. Birçok insan fazla kilodan ziyade ödeme sahip olabiliyor. Ödem atma konusunda size dost olan bu karışım, aynı zamanda aktif olarak sürdürdüğünüz bir spor faaliyetinin yanında tüketildiğinde kilo verdirme konusunda da size yardımcı olur.

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BAŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Felç, halk arasında bilinen adıyla inme riskini önemli derecede azaltmaktadır. Bağışıklığınızın vazgeçilmez dostu olan sarımsağın katkısıyla kür, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir. Her türlü alerjiyi, damarsal kökenli ve strese bağlı cilt alerjilerini engelleme konusunda da birebir uygulanabilecek bir yöntem. (Habertürk)


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