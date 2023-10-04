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Hastanede 730 lira krizi! Fiyata itiraz eden Tiktok fenomeni doktordan dayak yedi

04.10.2023 23:20 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da akılalmaz olay... Bir Tiktok fenomeni mide bulantısı için gittiği hastanede serum tedavisi gördü. O anları canlı yayınlayan fenomen 10 dakikada biten serum için 730 lira ödeme yapması gerektiğini öğrendi. Bu parayı ancak polis eşliğinde ödeyeceğini belirten fenomenin sözlerini duyan doktor iddiaya göre gence küfür edip tekme ve tokat attı. İşte o anlar...

Tiktok’ta yayınlar yapan genç, İstanbul’da gittiği özel hastanede doktor tarafından darp edildiğini iddia etti. Gencin dövüldüğü an öncesi yayını açması dikkat çekti.

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FİYATA SİNİRLENDİ, DOKTORDAN DAYAK YEDİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar’da yaşandı. Alınan bilgiye göre, Tiktok’ta yayınlar yapan Bekircan Kartal (22), mide bulantısı için Avcılar Vera Tıp Merkezi’ne başvurdu. Hastanede serum takılan Kartal, iyi olduğunu takipçilerine duyurmak için canlı yayın başlattı. İddiaya göre, bu esnada Bekircan Kartal’a takılan serumdan kan akmaya başladı. Duruma tepki gösteren Kartal, hastanedeki doktora ne kadar ödeme yapması gerektiğini sordu. Kartal’a serum için 730 TL ödeme yapması gerektiği söylendi. Fiyatı yüksek bulan Kartal, ödemeyi polis eşliğinde ve evrakları görerek yapmak istediğini iletti. İddiaya göre, bu sözler karşısında öfkelenen doktor, Bekircan Kartal’a tokat ve tekme atıp küfür etti.

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"SIRTIMA TEKME YÜZÜME TOKAT ATTI"

Olayla ilgili konuşan Bekircan Kartal, "Serumumu 10 dakikada bitirtip canlı yayını bitirmemi istedi doktor. Hastaneden gitmemi istediler. Kocaman bir serum 10 dakika içinde o kadar çabuk bitemez" dedi. Serum için yüksek bir fiyat istendiğini söyleyen Kartal, "Ben de bunu polis ve sağlık bakanlığı elemanlarıyla verebileceğimi söyledim. Sonra doktor sinirlendi ve aileme, şahsıma küfür etti. Sırtıma tekme ve yüzüme tokat attı. Canlı yayını kapatmamı istedi, telefonuma vurdu. Olay yerine polis geldi ama hastane içindeki kamera görüntülerini silmişler ve E-nabız’dan baktım doktorun ismini değiştirip kadın bir isim yazmışlar" ifadelerini kullandı. (İHA)

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