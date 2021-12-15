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Hastanede korkutan yangın! Çok sayıda hasta tahliye edildi

15.12.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Mamak ilçesindeki özel bir hastanede yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastanede tedavi gören 17 hasta tahliye edilerek çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi'ndeki özel bir hastanenin depo bölümünde saat 20.20'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

17 HASTA TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiyenin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınırken, hastanede çeşitli servislerde yatan 17 hasta tahliye edildi.

Can kaybının yaşanmadığı yangında, hastalar, çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Mamak Ankara
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