Hastaneler dolup taşıyor! Bakan Koca ve Prof. Dr. Ateş Kara'dan salgın uyarısı: Türkiye o 3 virüsün etkisi altında

Havaların bir anda soğumasıyla birlikte hastalıklar baş göstermeye başladı. Hastanelerin acilleri son günlerde dolup taştı. Salgınla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ateş Kara'nın uyarılarını paylaştı. Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ateş Kara'nın üst solunum yolu şikâyetlerindeki artışın sebebini anlattığı videoyu paylaştı.

Kara, son aylarda çok sayıda kişinin hasta olduğunu, hastane başvurularının da arttığını belirterek, hastalıkların çocuklarda nispeten fazla görüldüğünü bildirdi. Prof. Dr. Ateş Kara, RSV virüsü, influenza ve koronavirüse dikkat çekerek hijyen uyarısı yaptı. Hastalık bulgusu olanların maske takmasını tavsiye etti.

"ELLERİMİZİ SIK SIK YIKAMALIYIZ"

Hijyene önem göstermenin gerekli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kara, "Enfeksiyon hastalıklarına karşı ellerimizi sık yıkamalıyız. Özellikle kalabalık ortamlarda, dış mekânlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için, elimizle ağız, burun ve gözlerimize dokunmaktan kaçınmalıyız. " dedi.

"GRİP AŞISI BAŞKA BİR SİLAHIMIZ OLABİLİR"

Kara, Grip aşısının önemine de değindi ve "Bu dönemde, boğaz ağrısı, hafif burun akıntısı, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikâyetleri olanların maske takarak muhtemel bir enfeksiyonu başkalarına bulaştırma sorumluluğunu almaması gerekir. Grip aşısı ise bir başka silahımız olabilir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ateş Kara hocamız, sizler için, bu aylarda üst solunum yolu şikâyetlerindeki artışı sebepleriyle değerlendirdi ve buna karşı yapılması gerekenleri anlattı. Sağlıklı bilgilere sahip olmanız için açıklamasının özetini ve konuşmasını paylaşıyoruz:



“Bu son aylarda… pic.twitter.com/jiZkQNRANs — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2024







