Hatalı diyet uygulamaları nedeniyle sağlığınızdan olmayın! İşte doğru diyet için püf noktalar

Örneğin; hızlı bir şekilde haftada iki üç kilodan daha fazla kilo kaybının doğru olduğuna inanmak, yavaş yavaş kazanılan yılların getirdiğini kiloları bir anda verme istediğimiz, akşam saat yediden sonra yemek yememenin kilo kaybettireceğine inanıyor olmamız,öğün atladığımız zaman metabolizmanın daha hızlı daha sağlıklı çalıştığına inanıyor olmamız bunların hepsi birer diyet hatasıdır.

Oysa ki sağlıklı beslenme öğün atlamadan aç kalmadan en az günde dört ile altı öğün olacak şekilde mümkündür.

DİYETTE PORSİYON KONTROLÜ NEDİR?

Diyetin en önemli kilit noktarlarından bir tanesi porsiyon kontrolüdür.Yasaklardan kaçınmak yerine yediğimiz yiyeceklerin porsiyonlarını kontrol ederek; hem psikolojik olarak diyetin yapmanın getirdiği dezavantajlardan kurtulup hem her şeyi yiyerek kilo kaybedebiliriz.

Örneğin ilk olarak meyve grubunun porsiyonlarına dikkat etmemiz gerekmekte ya da yediğimiz makarna,tam buğdaydı tahıllar, et porsiyonları.. Hiç zaman aşırıya kaçmadan dengeli şekilde tükettiğimiz zaman her şeyi yiyerek kilo kaybetmek mümkündür.