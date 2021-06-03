Hatalı diyet uygulamaları nedeniyle sağlığınızdan olmayın! İşte doğru diyet için püf noktalar

Örneğin; hızlı bir şekilde haftada iki üç kilodan daha fazla kilo kaybının doğru olduğuna inanmak, yavaş yavaş kazanılan yılların getirdiğini kiloları bir anda verme istediğimiz, akşam saat yediden sonra yemek yememenin kilo kaybettireceğine inanıyor olmamız,öğün atladığımız zaman metabolizmanın daha hızlı daha sağlıklı çalıştığına inanıyor olmamız bunların hepsi birer diyet hatasıdır.
Oysa ki sağlıklı beslenme öğün atlamadan aç kalmadan en az günde dört ile altı öğün olacak şekilde mümkündür.
Diyetin en önemli kilit noktarlarından bir tanesi porsiyon kontrolüdür.Yasaklardan kaçınmak yerine yediğimiz yiyeceklerin porsiyonlarını kontrol ederek; hem psikolojik olarak diyetin yapmanın getirdiği dezavantajlardan kurtulup hem her şeyi yiyerek kilo kaybedebiliriz.
Örneğin ilk olarak meyve grubunun porsiyonlarına dikkat etmemiz gerekmekte ya da yediğimiz makarna,tam buğdaydı tahıllar, et porsiyonları.. Hiç zaman aşırıya kaçmadan dengeli şekilde tükettiğimiz zaman her şeyi yiyerek kilo kaybetmek mümkündür.
Diyette hatalı ekmek tüketilmesi beyaz undan yapılan ekmek grubu ya da unlu mamüllerin aşırıya kaçılması anlamına gelmektedir. Onların içerisinde protein az miktarda,lif az miktarda ve vitamin mineraller az miktarda olduğu için kana hızlı bir şekilde karışır ve besin değeri daha düşük beslenmiş oluruz. Onların yerine daha sağlıklı alternatifleri,tam buğday unundan yapılmış; karabuğday, çavdar , tam tahıllı ekmek grubundan yapılmış ekmekleri tüketerek faydalı ekmekleri vücudumuza almış oluruz.
Meyvelerin içerisinde zengin olan vitaminler,mineraller ve lif nedeniyle; diyabet,kanser,kalp hastalıklarını önlediğini biliyoruz. Ama fazla meyve tüketiminin de zararlı olduğunu unutmamamız gerekiyor.Örneğin diyette meyve tüketirken meyvenin kendisini yemek en doğrusu.
Bir bardak meyve suyu tükettiğimizde yaklaşık olarak 4 porsiyon meyveyi bir anda yemiş oluyoruz ve kanımıza hızlı karıştığı için bizi daha çabuk acıktırabiliyor.
Hatalı meyve tüketimi dediğimizde örneğin yaz meyveleri en çok tüketilenlerdir. Porsiyonlarına geldiğimizde yaklaşık 15 adet kiraz, 3-4 dilim üçgen karpuz,10-12 adet çilek bunlar birer porsiyon meyveye eşdeğer oluyor.
Hatalı meyve tüketimi bunların daha fazlasının bir anda tüketilmesidir.Bununla birlikte özellikle akşam yemeğinden sonra yenen meyvenin kilo kaybına azaltıcı etken olabileceğini söyleyebiliriz.
Kuruyemişlerin sağlık üzerine oldukça önemli faydaları bulunmakta. Kan yağlarını , kolesterolünü düşürücü etki göstermesi,protein içeriklerinin çinko,selenyum gibi antioksidan vitamin ve minarellerden zengin olması nedeniyle oldukça önemlidir beslenmede.
Ancak 100gr olarak kalorisi 600 kaloriye yakın enerji sağlamakta ve yağ içeriklerinin yüksek olduğunu da göz önüne alarak fazla tüketmemiz gerekmekte.
Yaklaşık 4-5 adet ceviz,10-15 adet fındık/badem,bir avuç kabak çekirdeği diyette sağlıklı olabilecek yağ miktarını dengeleyecek ara öğün alternatifi oluşturabilir.
Diyette yapabileceğimiz en büyük hatalı içecek tüketimi yetersiz sıvı alımı,yetersiz su tüketilmesidir.Günlük 2-2.5lt su tüketilmesi gerekmekte.Bununla birlikte gazlı içeceklerin fazla tüketilmesi,sodanın tüketirken aşırıya kaçılması ve günde 2 adetten fazla tüketilmesi ya da taze sıkılmış meyve suları , konsantre meyve sularının fazla tüketilmesi hatalı uygulamar içerisindedir.
Çay ve kahvede aşırıya kaçmak özellikle uykusuzluğu tetikleyeceği için vücutta yorgunluğa neden olabilir.Geceleri çay,kahve tüketiminde aşırıya kaçmak stresten dolayı zayıflama sürecini olumsuz etkileyebilir.
Ayrıca alkol tüketilmesi de vücutta yağlanmayı ve özellikle göbek bölgesindeki yağlanmayı arttırıcağından dolayı zayıflama sürecini yine olumsuz etkileyen faktörlerden bir tanesi olacaktır.Eğer alkol tüketeceksek erkekler için haftada iki gün 2 kadeh,kadınlar için de haftada 1 kadehi geçmemek gerekmektedir.
Diyette hatalı ekmek tüketilmesi beyaz undan yapılan ekmek grubu ya da unlu mamüllerin aşırıya kaçırılması anlamına gelmektedir.
Onların içerisinde;protein az miktarta , lif az miktarda,vitamin ve minareller az miktarda olduğu için kanı hızlı bir şekilde karışır ve besin değeri daha düşük beslenmiş oluruz.
Onların yerine daha sağlıklı alternatifleri;tam buğday unundan yapılmış karabuğday,çavdar,tam tahıllı ekmek grubundan yapılmış yiyecekleri tüketerek faydalı ekmekleri vücudumuza almış oluruz.
Diyette hatalı karbonhidrat tüketilmesi öncelikle basit şekerlerin vücudumuza alınmasıdır.Çay şekeri,bal,reçel,pekmez,marmelat ya da meyve suyunun veya fazla miktarda meyve tüketilmesi hatalı uygulamalar içerisindedir. Bunların yerine daha çok vücudumuzda yavaş sindirilen lif,protein ve vitamin içerikleri daha yüksek olan tam buğdaydan yapılmış;çavdar,karabuğday gibi tahıllardan yapılmış karbonhidratları diyette zengin beslenmemiz gerekmektedir.
Buna ek olarak seçeceğimiz tam tahıllı gıdaları gün içerisinde eşit porsiyonlarda gün boyu tüketerek tek bir öğüne yüklenmemek en önemli davranışlardan bir tanesidir.Böylece gün boyu daha zinde,daha enerjik şekilde kan şekerimizin düşmesini önleriz ve tatlı istediğimizin, abur cubur yeme istediğimizin önüne geçmiş oluruz.
Diyet yapanların sıklıkla yaptığı yanlışlardan bir tanesi protein ağırlıklı beslenmektir.Vücudumuzun tüm besin grubuna ihtiyacı vardır.Tek başına protein ağırlıklı beslenmek özellikle kolon kanseri,kalp-damar hastalıkları,böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının bozulmasına neden olduğundan dolayı doğru bir diyet uygulaması olmayacaktır.
Kırmızı etin daha fazla tüketiliyor olması hatalı davranışlardan biri olacaktır.Haftalık 1-2 porsiyon kırmızı et yaklaşık,yakşalık 2-3 kez balık tüketilmesi ise en önemli protein kaynaklarını sağlıklı bir şekilde vücudumuza alacağımız anlamına gelmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum