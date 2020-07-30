Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Dönmez'in gözaltına alınmasına İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da tepki gösterdi. Durakoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez’in gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Aydın Barosu "Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez'in zorla karakola götürülüp fiilen göz altına alınmasını şiddetle kınıyor,Hatay Barosu ile birlikte hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğimizi ve başkanımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Polislerden biri kimlik sorma yetkilerinin bulunduğunu söylerken, araya giren bir diğer polis memuru "Biz devletiz, kanunsuz iş yapmayız" dedi. Polisler kimliğini vermemesi üzerine Dönmez'i gözaltı na almak istedi. Bunun üzerine arbede yaşandı. Ardından Dönmez, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

"Makul şüphe mi var? Söylemeye mecbursun. Önleme araması için karar mi var? İbraz etmeye mecbursun. Bunları yapmıyorsan “polis” olamazsın. Olamadığın, kendini “devlet” zannetmenden belli... Kimse “hukuk devletinden” bahsedemiyorsa sorumlusu bunlardır."

Makul şüphe mi var? Söylemeye mecbursun. Önleme araması için karar mi var? İbraz etmeye mecbursun. Bunları yapmıyorsan “polis” olamazsın. Olamadığın, kendini “devlet” zannetmenden belli... Kimse “hukuk devletinden” bahsedemiyorsa sorumlusu bunlardır. https://t.co/VQOjRbyBH2 — Av. Mehmet Durakoğlu (@DURAKOGLU2016) July 29, 2020

HATAY BAROSU BAŞKANI EKREM DÖNMEZ KİMDİR?

Ekrem Dönmez, 1971 yılında doğdu. İlk, Orta ve Lise Öğrenimini Samandağ’da tamamlayan Ekrem Dönmez, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu. Ekrem Dönmez, 2006-2012 tarihleri arasında Hatay Barosunda Sayman yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Dönmez, 2014 Ekim ayında yapılan genel kurulda Hatay Barosu Başkanlığına seçildi.

Ekrem Dönmez iki erkek bir kız çocuğu babasıdır.

