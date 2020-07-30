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Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 08:08 | Son Güncelleme

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, yemek yediği bir mekanda kimliğini göstermesini isteyen polislerden yazılı gerekçe istedi. Polisin yazılı gerekçe göstermemesi üzerine büyüyen tartışmanın ardından Dönmez gözaltına alındı. Sosyal medyada yayımlanan gözaltı görüntüsü Twitter'da 'Trend Topic' oldu. Bazı kullanıcılar polisin tavrını haklı bulurken bazı kullanıcılar da Dönmez'e destek verdi.

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez, ailesiyle yemek yediği bir mekanda kimlik kontrolü yapan polislerle tartışma yaşadı. Dönmez, kimliğini isteyen polislerden yazılı gerekçe istedi.

Polislerden biri kimlik sorma yetkilerinin bulunduğunu söylerken, araya giren bir diğer polis memuru "Biz devletiz, kanunsuz iş yapmayız" dedi. Polisler kimliğini vermemesi üzerine Dönmez'i gözaltına almak istedi. Bunun üzerine arbede yaşandı. Ardından Dönmez, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

AYDIN BAROSU'NDAN TEPKİ

Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez’in gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Aydın Barosu "Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez'in zorla karakola götürülüp fiilen göz altına alınmasını şiddetle kınıyor,Hatay Barosu ile birlikte hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğimizi ve başkanımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI DURAKOĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ

Dönmez'in gözaltına alınmasına İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da tepki gösterdi. Durakoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Makul şüphe mi var? Söylemeye mecbursun. Önleme araması için karar mi var? İbraz etmeye mecbursun. Bunları yapmıyorsan “polis” olamazsın. Olamadığın, kendini “devlet” zannetmenden belli... Kimse “hukuk devletinden” bahsedemiyorsa sorumlusu bunlardır."

HATAY BAROSU BAŞKANI EKREM DÖNMEZ KİMDİR?

Ekrem Dönmez, 1971 yılında doğdu. İlk, Orta ve Lise Öğrenimini Samandağ’da tamamlayan Ekrem Dönmez, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu. Ekrem Dönmez, 2006-2012 tarihleri arasında Hatay Barosunda Sayman yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Dönmez, 2014 Ekim ayında yapılan genel kurulda Hatay Barosu Başkanlığına seçildi.

Ekrem Dönmez iki erkek bir kız çocuğu babasıdır.

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