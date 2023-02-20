HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay'da çok konuşulacak görüntü! Bina çöktü, ek yapı ayakta kaldı

Hatay'da çok konuşulacak görüntü! Bina çöktü, ek yapı ayakta kaldı

20.02.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketinden birbirinden çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Hatay’da yıkılan bir binanın enkazından gelen fotoğraflar dikkat çekti. Çöken bir binaya sonradan yapılan ek yapı yıkılmayarak sağlam bir şekilde ayakta kalında ortaya çok ilginç bu görüntüler çıktı.

Hatay'da çok konuşulacak görüntü! Bina çöktü, ek yapı ayakta kaldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binanın 4 kolonlu ek yapısı yıkılmaması şaşkına çevirdi. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı.

1

Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir bina depremler sırasında çöktü. Bu binanın yanında yer alan oda şeklindeki ek yapısı ise ayakta kaldı.

2

Binada yaşayan Enes Şafak, AA muhabirine, yıkılan apartmanın sakinlerinin depremlerden yaralı kurtulduğunu söyledi.

4

Çapar, "Binanın yanında bulunan yapı sonradan ek oda olarak yapıldı. Depremde o kısım ayakta kaldı." dedi.

5


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akar'dan o iddialara sert tepki! "O gün 04.30'da..."Akar'dan o iddialara sert tepki! "O gün 04.30'da..."
Geriye son bakışı ve sözleri kaldı!Geriye son bakışı ve sözleri kaldı!
Depremzedeler için ev kampanyası!Depremzedeler için ev kampanyası!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay bina haberler

En Çok Okunan Haberler

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

Enkaz başında tartışma! İddialar kan dondurdu

Enkaz başında tartışma! İddialar kan dondurdu

Fransız deprem bilimciden dikkat çeken açıklama!

Fransız deprem bilimciden dikkat çeken açıklama!

Souza, giderayak şampiyonluk favorisini açıkladı!

Souza, giderayak şampiyonluk favorisini açıkladı!

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Depremzede kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada!

Depremzede kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada!

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.