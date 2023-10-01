Hatay'da gökyüzünde beliren cisim merak uyandırdı! "Ne olabilir acaba?"

İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren parlak cisim, ilçenin farklı noktalarından vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

VATANDAŞLARDA MERAK UYANDIRDI

Gökyüzünde parlak bir şekilde süzülen ve denize düşen cisim, görüntüsüyle vatandaşlarda merak uyandırdı.

Denizciler Mahallesi’nde aracıyla trafikte seyir halindeki bir aile de işaret fişeği olduğu düşünülen parlak cismin denize düşüş anını kayıt altına aldı.

Söz konusu cismin denize düştüğü değerlendirmesinde bulunulduğu o anlarda bir kişinin "Ne olabilir acaba?" dediği de duyuldu.

Ailenin yaşadığı panikse kameraya yansıdı. (İHA)

