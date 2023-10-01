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  4. Hatay'da gökyüzünde beliren cisim merak uyandırdı! "Ne olabilir acaba?"

Hatay'da gökyüzünde beliren cisim merak uyandırdı! "Ne olabilir acaba?"

01.10.2023 13:44 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren cisim merak uyandırdı. Vatandaşlar cismin ne olduğunu anlayamayınca panik yaşadı. Gökyüzünde beliren parlak cisim, ilçenin farklı noktalarından vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Parlak cismin işaret fişeği olduğunun düşünüldüğü belirtiliyor.

İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren parlak cisim, ilçenin farklı noktalarından vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

VATANDAŞLARDA MERAK UYANDIRDI

Gökyüzünde parlak bir şekilde süzülen ve denize düşen cisim, görüntüsüyle vatandaşlarda merak uyandırdı.

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Denizciler Mahallesi’nde aracıyla trafikte seyir halindeki bir aile de işaret fişeği olduğu düşünülen parlak cismin denize düşüş anını kayıt altına aldı.

Söz konusu cismin denize düştüğü değerlendirmesinde bulunulduğu o anlarda bir kişinin "Ne olabilir acaba?" dediği de duyuldu.

Ailenin yaşadığı panikse kameraya yansıdı. (İHA)

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İskenderun Hatay

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