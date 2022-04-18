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Hatay'da orman yangını! Saatlerdir sürüyor, yerleşim bölgesi tehdit altında

18.04.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Dörtyol'da gece saatlerinde çıkan orman yangını sürüyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yaptığı açıklamada "Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Hatay'da orman yangını! Saatlerdir sürüyor, yerleşim bölgesi tehdit altında

Hatay'da gece saatlerine orman yangını çıktı. Dörtyol'daki çıkan yangın, kısa sürede yayılırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yerleşim bölgesini tehdit eden yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yaptığı açıklamada "Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

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KISA SÜREDE GENİŞ ALANA YAYILDI

İlçeye bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden yöre halkı durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangına itfaiye ve Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim bölgesini tehdit eden alevlere, ekipler arazöz ve su tanklarıyla müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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OGM'DEN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) açıklama yapıldı. Twitterdan yapılan açıklamada, "01.22'de çıkan orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlık alanlarda ateş yakma" denildi.

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Kaynak: DHA

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