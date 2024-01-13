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'Hatay'da TIR kasasında cesetler torbalarla taşındı' iddiası gündem olmuştu! DMM'den açıklama geldi

13.01.2024 18:34 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada yayılan "6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun’da TIR kasasında cesetler torbalarla taşındı" iddiasına yanıt verdi. Yapılan açıklamada iddianın doğru olmadığı belirtilerek TIR'da STK’lar ve bağışçılar tarafından deprem bölgesine gönderilen kamp çadırlarının olduğu aktarıldı.

'Hatay'da TIR kasasında cesetler torbalarla taşındı' iddiası gündem olmuştu! DMM'den açıklama geldi

Sosyal medyada bazı hesaplar "6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun’da TIR kasasında cesetler torbalarla taşındı" iddiasını ortaya attı. Söz konusu iddia ve görüntülerle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı.

İddianın doğru olmadığını aktaran Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasında şunları ifade etti:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, '6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun’da TIR kasasında cesetler torbalarla taşındı' iddiası doğru değildir.

Bahse konu videoda görülen tırda iddia edildiği gibi “ceset torbaları” değil, deprem zamanında STK’lar ve bağışçılar tarafından gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bağış yoluyla deprem bölgesine gönderilen kamp çadırları taşınmaktadır.

Ayrıca görüntülerin İskenderun'da değil, Samandağ'ın Atatürk Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda kaydedildiği tespit edilmiştir.

Samandağ’ı da etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın naaşları aile ve yakınlarına teslim edilerek defin işlemleri gerçekleştirilmiştir."


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