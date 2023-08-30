Hatay’daki 30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü! Askerler su içinde yürüdü…

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü, depremde derin yara alan Hatay'ın İskenderun ilçesinde de kutlandı. Deniz sularının bastığı alandaki kutlamalarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde sahil kesiminde çökme meydana gelen İskenderun'da Atatürk heykeli alanı ve bulvar, iki gün üst üste yağan kuvvetli yağışla su altında kaldı. Sabahın erken saatlerinde yapılan tahliye çalışmaları ile Atatürk Bulvarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü töreni gerçekleştirildi.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisinin ardından resmi geçit töreninde askeri birlikler ve araçlar alkışlar arasında geçişini tamamladı. Bulvarda törenin son kısımlarında suyun yeniden yükselmesi nedeniyle öğrenciler ve askerler su içinde yürüdü. Tören sırasında kutlama alanına kadar gelen bir balığı ise zabıta görevlisinin tören alanından uzaklaştırma çabaları ilginç görüntülere neden oldu.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, tören sonrası yaptığı açıklamada, “Tüm yurtta olduğu gibi İskenderun’da da büyük bir coşkuyla bayramımızı kutladık. Gece meydana gelen aşırı yağış nedeniyle şartlar her ne kadar olumsuza da dönse belediyelerimizin gayretli çalışmalarıyla alan nispeten de olsa kullanılabilir hale geldi. Benim de içinde bulunduğum İskenderun geleneğini bozmadan bayramımızın resmi geçit törenimizi de yapmış olduk. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gününü kutluyorum” dedi.





