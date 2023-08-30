HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’daki 30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü! Askerler su içinde yürüdü…

Hatay’daki 30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü! Askerler su içinde yürüdü…

30.08.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremden sonra sık sık deniz suyunun bastığı İskenderun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında ilginç görüntüler taşandı. Deniz sularının bastığı alandaki kutlamalarda öğrenciler ve askerler su içinde yürüdü. Tören sırasında kutlama alanına kadar gelen bir balığı ise zabıta görevlisinin tören alanından uzaklaştırma çabaları da dikkat çekti.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü, depremde derin yara alan Hatay'ın İskenderun ilçesinde de kutlandı. Deniz sularının bastığı alandaki kutlamalarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde sahil kesiminde çökme meydana gelen İskenderun'da Atatürk heykeli alanı ve bulvar, iki gün üst üste yağan kuvvetli yağışla su altında kaldı. Sabahın erken saatlerinde yapılan tahliye çalışmaları ile Atatürk Bulvarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü töreni gerçekleştirildi.

2

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisinin ardından resmi geçit töreninde askeri birlikler ve araçlar alkışlar arasında geçişini tamamladı. Bulvarda törenin son kısımlarında suyun yeniden yükselmesi nedeniyle öğrenciler ve askerler su içinde yürüdü. Tören sırasında kutlama alanına kadar gelen bir balığı ise zabıta görevlisinin tören alanından uzaklaştırma çabaları ilginç görüntülere neden oldu.

3

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, tören sonrası yaptığı açıklamada, “Tüm yurtta olduğu gibi İskenderun’da da büyük bir coşkuyla bayramımızı kutladık. Gece meydana gelen aşırı yağış nedeniyle şartlar her ne kadar olumsuza da dönse belediyelerimizin gayretli çalışmalarıyla alan nispeten de olsa kullanılabilir hale geldi. Benim de içinde bulunduğum İskenderun geleneğini bozmadan bayramımızın resmi geçit törenimizi de yapmış olduk. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gününü kutluyorum” dedi.

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kart dolum cihazındaki paraları çaldılar! Kart dolum cihazındaki paraları çaldılar!
68 yıl önce yapılmış! Görenleri hala hayrete düşürüyor 'Sihir gibi gelirdi'68 yıl önce yapılmış! Görenleri hala hayrete düşürüyor 'Sihir gibi gelirdi'
'Darbe kutlaması'nda sokaklar doldu taştı! Devlet Başkanı alıkondu'Darbe kutlaması'nda sokaklar doldu taştı! Devlet Başkanı alıkondu
Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.