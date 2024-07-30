Hatay semalarındaki görüntü uzman ellerde incelenecek: UFO heyecanı! "Halkaları vardı, sağ sol, ön arka yapıyordu, mavi ışık..."

Hatay'da dün akşam çekilen görüntülerden sonra UFO heyecanı konuşuluyor. Düzensiz şekilde hareket ettiği belirtilen ve bilinen bir cisme benzetilemeyen cismin bir yanıp bir söndüğü, mavi ışıklara sahip olduğu da ifade edildi. Cismi gören Pırıl Yokuş UFO gördüğüne emin ancak son sözü uzmanlar söyleyecek.

AKŞAM SAATLERİNDE HATAY SEMALARINDA GÖRÜLDÜ

Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi’nde yaşayan Pırıl Yokuş, akşam saatlerinde gökyüzünde gördüğü cismi cep telefonu kamerasına kayıt altına almaya başladı. Gökyüzünde düzensiz hareketlerde bulunan cismi UFO’ya benzeten kadının ve yanındakilerin heyecanı kameraya yansıdı. Pırıl Yokuş, görüntüdeki cismi UFO’ya benzettiğini belirterek kesin kararı görüntüyü inceleyecek uzmanların karar vereceğini söyledi.

"ÇOK SAĞ SOL YAPIYORDU, ÖN ARKA YAPIYORDU"

Akşam saatlerinde görüntüyü cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan 47 yaşındaki Pırıl Yokuş gördüklerini şöyle anlattı:

"Görüntüleri Arsuz ilçesi Madenli tarafında çektik gül konutlarında. İlk önce ablam gördü, aşağı terastaydık. Zaten çok sağ, sol yapıyordu ön arkaya yapıyordu. Normal bir uçak ya da herhangi bir şey gibi durmuyordu, onu görünce yukarıya çıktık ve terasta çektik. Fakat işte görüntüdekiyle gözle görünen şekil farklıydı.

"BİR DIŞ HALKASI BİR İÇ HALKASI VARDI, BİRİ SAĞA BİRİ SOLA DÖNÜYORDU"

İlk önce bir dış halkası vardı, bir de iç halkası vardı biri sağa dönerken biri sola dönüyordu. Altta böyle ufak ufak mavi ışıkları vardı ilerliyordu ondan sonra da gözden kaybettik."

GÖRÜNTÜ UZMAN ELLERDE İNCELENECEK

Gördüğü cismin ’UFO’ olduğunu düşünerek heyecanlandığını dile getiren Yokuş, uzmanların görüntüyü izleyerek karar vereceğini belirterek şöyle devam etti:

"Yanıp sönüyordu zaten birdenbire kayboldu. Zaten videoda da görürsünüz kendisi hem şekil alıyor, hem ışık topu oluyor. Bir bulutun arkasına girdi ya da bir şeyin arkasına girmiş gibi birdenbire kayboldu. Gözle görünen bir taneydi, sağında solunda 3 tane daha böyle minik minik ışıklar vardı ama o kameraya çok yansımadı. Herhalde ama gözle görülüyordu.

"KAMERAYA YANSIYANLA GÖZLE GÖRÜLEN ÇOK FARKLI"

Biz daha önce de böyle bir şeyle karşılaştık, ben net olarak UFO olduğunu tahmin ettim. Çünkü gözle de görülüyordu zaten. Kameraya yansıyanla gözle görülen çok farklı, aslında gözle daha net görülüyordu.

"UÇAĞA VEYA HERHANGİ CİSME BENZEMİYORDU"

Bir uçağa benzemiyordu ya da herhangi cisme benzemiyordu bildiğin yani UFO gibi bir şeydi. Onun için çok heyecanlandık. ‘Aha UFO gördük’ dedik. Öyle yani, UFO’ydu ama uzmanlar bakar, inceler, onlar daha net karar verir. Ama bizim tahmin ettiğimiz şey UFO’ydu, ondan çok heyecanlandık."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır