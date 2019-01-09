HABER

Hatay Valisi Doğan'dan Bayırbucak Türkmenlerine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 18:00 | Son Güncelleme

Hatay Valisi Doğan'dan Bayırbucak Türkmenlerine ziyaret

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Yayladağı ilçesinde konteyner kentte yaşamlarını sürdüren Bayırbucak Türkmenlerini ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere Yayladağı ilçesine geçen Vali Doğan, Kaymakam Ömer Faruk Yüce, Belediye Başkanı Mehmet Kalkan tarafından karşılandı.

Doğan, Yayladağı Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda muhtarlar ve kurum müdürleriyle bir araya geldi.

Toplantıda ilçenin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili istişarede bulunuldu.

Doğan ve beraberindekiler daha sonra, ilçede YİBO Geçici Barınma Merkezinde Bayırbucak Türkmenlerini ziyaret etti.

Suriyeli Türkmenlerle sohbet ederek, taleplerini dinleyen Doğan, konteyner kentte faaliyet gösteren kütüphaneyi gezdi, çocuklara hediyeler verdi.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
İstanbul Havalimanı'na otobüslerin günlük sefer sayısı 140'a çıkıyorİstanbul Havalimanı'na otobüslerin günlük sefer sayısı 140'a çıkıyor
Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hatay Valisi Rahmi Doğan Yayladağı

En Çok Okunan Haberler

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bakan açıkladı! Günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Palu ailesi ile ilgili flaş karar! Yasak geldi

'Palu ailesi' haberlerine yayın yasağı!

Fatih Portakal Twitter hesabından duyurdu: Hakkımda açılan 109 dosya var!

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Sinema filmleriyle ilgili teklif komisyondan geçti

Günlerdir tartışılıyordu! Komisyonda kabul edildi

İyi Partili Yılmaz: Başörtüsünün rantını tepe tepe kullanan aile

'Başörtüsünün rantını tepe tepe kullanan aile'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.