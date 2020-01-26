HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay'da 2 kişi evde ölü bulundu

Hatay'da 2 kişi evde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 21:18 | Son Güncelleme

Hatay'da 2 kişi evde ölü bulundu

Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde 2 kişi evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde F.A'dan (43) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine F.A'nın ikametine giden ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde F.A ve boşandığı eşi A.K'nin (42) hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrollerde F.A. ve A.K'nin öldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından cesetler Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nargile kömüründen zehirlendiği sanılan F.A. ve A.K'nin barışmak için bir araya geldiği iddia edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Azez'de PKK/YPG'li teröristlerden bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü (2)Azez'de PKK/YPG'li teröristlerden bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü (2)
Ayder’e hafta sonu akınıAyder’e hafta sonu akını
Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antakya çift hatay nargile ölü zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

Bakan Kurum'un incelemesi sırasında bina sallandı

Bakan Kurum'un incelemesi sırasında bina sallandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem bölgesinde son durum! Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Güleda Cankel'in öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Güleda'nın öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları anlattı: Babası bir kahramandı

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

Prof. Dr. Cenk Yaltırak: İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD: Elazığ'da 788 artçı deprem meydana geldi

AFAD: Elazığ'da 788 artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de 'vize' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de 'vize' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.