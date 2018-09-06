Hatay'da ahırdaki yangın ormana sıçradı

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir ahırda meydana gelen yangın, ormanlık alana sıçradı.

İlçeye bağlı Haymaseki Mahallesi'ndeki bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında ahırdaki inek telef olurken alevlere müdahale eden Seher Çetinkaya hafif yaralandı.

Öte yandan, ahırdaki yangın yakınındaki ormanlık alana sıçradı.

Ekiplere haber verilmesi üzerine yangına, iki helikopter, 10 arazöz, 3 teknik eleman ve yaklaşık 50 işçiyle müdahale edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen ise gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan orman yangını ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine hızla ulaştığını söyledi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarını yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Ketmen, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini kaydetti.

