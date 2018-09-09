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Hatay'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 15:11 | Son Güncelleme

Arsuz ilçesinde çıkan yangında bir hektarlık alan zarar gördü

HATAY(AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Konacık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Söndürülen yangında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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arsuz hatay Konacık orman yangını yangın

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