Hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a dolu mu yağacak? Meteoroloji'den yarın için yağmur ve dolu tahmini

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünü son bir haftadır etkisi altına alan sıcak hava dalgası yarın itibariyle sona erecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Marmara ve Ege'de perşembe ve cuma günü yağışlı hava etkili olacak.

Balkanlardan gelmesi beklenen serin havayla beraber yağışların gök gürültülü kuvvetli sağanak ile dolu şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Hava durumu uyarısı veren Meteoroloji sıcaklıkların da 10 derece kadar düşeceğini ifade etti.

8 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ 24 İLDE ETKİLİ OLACAK

Balkanlar üzerinden gelen yoğun yağışlar Marmara'dan Ege'ye toplam 24 ilde etkili olacak. Meteorolojinin verilerine göre bu iller şunlar:

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu, Düzce, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Isparta

MARMARA BÖLGESİ İÇİN DOLU UYARISI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların perşembeden itibaren düşeceğini belirterek, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Trakya ve Marmara'da lokal olarak dolu yağışının görülebileceği uyarısında bulundu.