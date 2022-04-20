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Hava kirliliğinin yarattığı bir tahribat daha ortaya çıktı

20.04.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşitme kaybı dünyada 466 milyondan fazla insanı etkiliyor. Yaşlanan nüfus, gürültülü ortam ve birçok organı etkileyen stresin işitme kaybına sebep olabiliyor. Mega kentlerde oluşan hava kirliliği önemli bir çevre sağlığı sorunu olarak tanımlanıyor. Bu durum strese katkı sağladığı için bireylerin işitme sağlığını da riske atabiliyor. Toplumda işitme kaybını etkili bir şekilde önlemek için çevresel hava kirliliğine maruz kalmayı azaltılmalı.

Hava kirliliğinin yarattığı bir tahribat daha ortaya çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre küresel olarak nüfusun yüzde 91’i hala önerilen hava kalitesi yönergelerinin karşılanmadığı yerlerde yaşıyor.

Uzmanlar, yüksek hava kirliliği olan mega kentlerde hava kirliliğine bağlı çeşitli hastalıkların gözlemlediklerini dile getiriyor. Yapılan çalışmalar havadaki karbon monoksit oranının işitsel eşiği yükselttiğine ve buna bağlı olarak da işitsel duyarlılığın etkilediğine işaret ediyor. Yine bir başka araştırma ise çevredeki hava toz değerine uzun süre maruz kalmanın işitme kaybı için bir risk oluşturabileceğini söylüyor.

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İşitme kaybının artan oranı ve genel popülasyonda gözlemlenen mevcut hava kirliliği düzeyleri göz önüne alındığında, toplumdaki işitme kaybını etkili bir şekilde önlemek veya geciktirmek için çevresel hava kirliliğine maruz kalmayı azaltmaya yönelik çabalar önem kazanıyor.

İŞİTMA KAYBI RİSKİ NASIL AZALTILIR

  • Yüksek sesli ortamlardan kaçınmak,
  • Uzun süre kulaklık kullanmamak,
  • Kulak hastalıkları söz konusu olduğunda hızlıca bir Kulak Burun Boğaz hekimine görünmek,
  • Kulağa kulak temizleme çöpleri ile müdahale etmemek

Bunlar işitme kaybını engellese de hava kirliliği gibi yalnızca işitme sorununu değil, pek çok sağlık sorununa yol açabilecek ve bireysel kontrolü pek mümkün olmayan konularda da toplumsal önlemler alınmalı.


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