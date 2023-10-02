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'Havada asılı duruyorlardı! Çok korkunçtu' Dehşeti yaşadılar... Görenler hemen koştu

02.10.2023 17:57 | Son Güncelleme:
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Adana'da kırılan vinç sepetinden düşen 2 işçi, emniyet kemeri sayesinde havada asılı kalarak kurtulurken, olayı görenler dehşet anlarını anlattı.

'Havada asılı duruyorlardı! Çok korkunçtu' Dehşeti yaşadılar... Görenler hemen koştu

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Vinç ile otelin camını silmeye çalışan 2 işçi, vincin sepetinin kırılması sonucu havada asılı kaldı. Sepet yan dönerken, sepetten düşen işçileri, emniyet için taktıkları kemer kurtardı. 2 işçi havada asılı kalırken, vatandaşlar ise otelin yanında bulunan bir binanın 3. katına çıkarak, işçileri balkona çekip kurtardı. O anlar, cep telefonu ile saniye saniye görüntülenirken, görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı.

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"İŞ GÜVENLİĞİ VARDI AMA MAKİNE GÜVENLİĞİ YOKTU"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan İbrahim Talay, "İçeride bilgisayarın başındayken birdenbire çok büyük bir gürültü geldi. Dışarı çıktığımda işçiler havada asılı duruyordu. Çok korkunçtu. Onların ölmemesi hakikaten tesadüf. O makine nasıl öyle oldu çok düşündürücü. Bu gibi makineler hep öldükten sonra mı düzeltilecek. İş güvenliği vardı ama makine güvenliği yoktu" ifadelerini kullandı.

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"MAKİNELER İNCELENMELİ"

Tahsin Ar isimli başka bir görgü tanığı ise sesi duyup dışarı çıktığını söyledi. Ar, "İyi ki işçiler kemerlerini takmıştı. Ben görünce hemen yardıma koştum. Hatta arkadaşların ceplerinden düşenleri topladım. Kötü bir durumdu. 1 işçi biraz yaralanmıştı ama diğeri daha iyiydi. Makinelerin gerçekten incelenmesi gerekiyor" dedi. (İHA)

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İşçi Adana

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