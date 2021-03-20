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  4. Havada nefes kesen anlar! MSB, ABD’ye ait F-18 savaş uçağına yapılan yakıt ikmalinin görüntülerini paylaştı

Havada nefes kesen anlar! MSB, ABD’ye ait F-18 savaş uçağına yapılan yakıt ikmalinin görüntülerini paylaştı

20.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-18 savaş uçağına Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakıt ikmalinin görüntülerini paylaştı.

Havada nefes kesen anlar! MSB, ABD’ye ait F-18 savaş uçağına yapılan yakıt ikmalinin görüntülerini paylaştı

MSB, uluslararası hava sahasında ABD’ye ait 4 adet F-18 tipi savaş uçağına yapılan yakıt ikmal ve eğitim görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Joint Protected Entry Exercise" kapsamında, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi” denildi.


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