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Havaist durakları ve saatleri: Havaist nerelerden, kaçta kalkıyor?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
25.06.2024 18:24
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Havaist, İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un çeşitli bölgeleri arasında hizmet sunmaktadır. Havaist durakları ile İstanbul Havalimanı arasında haftanın 7 günü, 24 saat karşılıklı seferler düzenlenmektedir. Sefer saatleri trafik durumuna bağlı olarak bazen değişiklik gösterebilir. Havaist ücretleri, kalkış ve varış noktalarına göre farklılık göstermektedir.

Havaist durakları ve saatleri: Havaist nerelerden, kaçta kalkıyor?

Havaist, İstanbul Havalimanı ile İstanbul’un çeşitli bölgeleri arasında rahat ve güvenilir ulaşım sağlayan bir toplu taşıma hizmetidir. Havaist, haftanın 7 günü, 24 saat seferler düzenler. Trafik durumuna bağlı olarak sefer saatlerinde değişiklik olabilen Havaist, farklı güzergâh ve duraklara göre değişen ücret tarifeleri ile hizmet verir. Havaist, yolcuların havaalanına ulaşımını sağlar.

İstanbul yeni Havalimanı otobüsleri nereden kalkıyor?

Haftanın 7 günü, 24 saat boyunca hizmet veren Havaist otobüslerinde ödemeler ‘İstanbulkart’ ve kredi kartı ile de yapılabilmektedir. Havaist İstanbul Havalimanı arası sunulan hizmetlerde, geniş koltuk aralıkları, ayarlanabilir koltuk başlıkları gibi özellikler mevcuttur.

Otobüslerde, TV, film ve dizi izleme imkanı sunulmakta, ayrıca USB destekli şarj üniteleri ve Wİ-Fİ hizmeti sağlanmaktadır. "Havaist nerelerden kalkıyor?" sorusunun yanıtı için Havaist durakları şöyledir:

HVİST-5 Havaist saatleri Esenler - Otogar sefer durakları

  • Otogar (Esenler)
  • Hasdal
  • İstanbul Havalimanı

HVİST-5A Havaist saatleri Arnavutköy sefer durakları

  • Arnavutköy Avlu AVM
  • Arnavutköy
  • Hz. Ömer Camii
  • Arnavutköy Belediyesi
  • Taşoluk Yeşil Camii
  • Taşoluk Yolu
  • Çardak Tepe
  • Fatih Caddesi
  • İstanbul Havalimanı

HVİST-6 Halkalı - Başakşehir sefer durakları

  • Halkalı İstasyon
  • Halkalı Meydan
  • Güneşpark Evleri
  • Atatürk MAH. (ARENAPARK)
  • Demirciler Sitesi (MALL OFF)
  • Başakşehir Metrokent
  • İstanbul Havalimanı

HVİST-7 Silivri - Çatalca sefer durakları

  • Silivri Otogar
  • Selimpaşa
  • Kumburgaz
  • Çatalca Devlet Hastanesi
  • İstanbul Havalimanı

HVİST-8 Beylikdüzü (Marmara Park) sefer durakları

  • Beylikdüzü (MARMARAPARK)
  • TÜYAP
  • Büyükçekmece
  • Tepecik
  • Serbest Bölge
  • İstanbul Havalimanı

HVİST-9 Avcılar - Bahçeşehir sefer durakları

  • Avcılar Cami
  • Haramidere SAN. SİT. (TORİUM)
  • Bahçeşehir Merkez
  • Ispartakule Blokları
  • İstanbul Havalimanı

HVİST-10 Bakırköy sefer durakları

  • Bakırköy İDO
  • Ataköy 3. Kısım
  • Şirinevler
  • Kuleli (Yenibosna)
  • İstanbul Havalimanı

HVİST-12 Aksaray Metro sefer durakları

  • Aksaray Metro
  • Ulubatlı
  • Ayvansaray
  • Nurtepe
  • İstanbul Havalimanı

HVİST-13 Sabiha Gökçen sefer durakları

  • Sabiha Gökçen (SAW)
  • İstanbul Havalimanı

HVİST-14 Havaist saatleri Kadıköy durakları

  • Kadıköy
  • Acıbadem Metro
  • Yenisahra
  • Tepeüstü
  • İstanbul Havalimanı

HVİST-15 Beşiktaş sefer durakları

  • Beşiktaş
  • Zincirlikuyu
  • 4.Levent
  • İstanbul Havalimanı

HVİST-16 Ekspres Taksim sefer durakları

  • Taksim
  • Piyalepaşa
  • Nurtepe Viyadük
  • İstanbul Havalimanı

HVİST-16 Taksim - Beşiktaş sefer durakları

  • Taksim
  • Beşiktaş
  • Zincirlikuyu
    1. Levent
  • İstanbul Havalimanı

Havaist saatleri

Havaist, haftanın 7 günü, 24 saat seferler düzenler. Ancak Havaist'in sefer saatleri, hizmet verilen bölgenin konumuna ve mesafesine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Şehir içindeki çeşitli güzergahların yoğunluğuna göre düzenlenen bu saatler, yolcuların en verimli şekilde taşınmasını amaçlamaktadır. Ancak, trafik yoğunluğu, kaza gibi olağanüstü durumlar meydana geldiğinde, güvenlik ve verimlilik açısından rotalarda ve sefer saatlerinde operasyonel değişiklikler yapılabilmektedir. Bu tür durumlarda, yolcular bilgilendirilerek, seyahat planlamalarını en az aksama ile gerçekleştirmelerine yardımcı olunmaktadır.

Havaist sefer saatleri hakkında durak durak spesifik bilgiler almak için hava.ist web sitesinde yer alan 'Sefer Saatleri' bölümüne tıkladıktan sonra gitmek istenilen yön seçilir ve sefer saatleri ile ilgili daha detaylı bilgi alınabilir.

Havaist iletişim: Havaist'e nasıl ulaşılır?

Havaist hakkında daha detaylı bilgi edinmek için 0850 888 33 34 numaralı çağrı merkezi aranabilir. Ayrıca, info@hava.ist e-posta adresi üzerinden veya 0534 500 79 43 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yetkililere ulaşılabilir ve her türlü sorun ve ihtiyaçlar için destek alınabilir.

Express


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İstanbul Havalimanı ulaşım
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