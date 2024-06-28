Havaist durakları ve saatleri: Havaist nerelerden, kaçta kalkıyor?

Havaist, İstanbul Havalimanı ile İstanbul’un çeşitli bölgeleri arasında rahat ve güvenilir ulaşım sağlayan bir toplu taşıma hizmetidir. Havaist, haftanın 7 günü, 24 saat seferler düzenler. Trafik durumuna bağlı olarak sefer saatlerinde değişiklik olabilen Havaist, farklı güzergâh ve duraklara göre değişen ücret tarifeleri ile hizmet verir. Havaist, yolcuların havaalanına ulaşımını sağlar.
Haftanın 7 günü, 24 saat boyunca hizmet veren Havaist otobüslerinde ödemeler ‘İstanbulkart’ ve kredi kartı ile de yapılabilmektedir. Havaist İstanbul Havalimanı arası sunulan hizmetlerde, geniş koltuk aralıkları, ayarlanabilir koltuk başlıkları gibi özellikler mevcuttur.
Otobüslerde, TV, film ve dizi izleme imkanı sunulmakta, ayrıca USB destekli şarj üniteleri ve Wİ-Fİ hizmeti sağlanmaktadır. "Havaist nerelerden kalkıyor?" sorusunun yanıtı için Havaist durakları şöyledir:
HVİST-5 Havaist saatleri Esenler - Otogar sefer durakları
HVİST-5A Havaist saatleri Arnavutköy sefer durakları
HVİST-6 Halkalı - Başakşehir sefer durakları
HVİST-7 Silivri - Çatalca sefer durakları
HVİST-8 Beylikdüzü (Marmara Park) sefer durakları
HVİST-9 Avcılar - Bahçeşehir sefer durakları
HVİST-10 Bakırköy sefer durakları
HVİST-12 Aksaray Metro sefer durakları
HVİST-13 Sabiha Gökçen sefer durakları
HVİST-14 Havaist saatleri Kadıköy durakları
HVİST-15 Beşiktaş sefer durakları
HVİST-16 Ekspres Taksim sefer durakları
HVİST-16 Taksim - Beşiktaş sefer durakları
Havaist, haftanın 7 günü, 24 saat seferler düzenler. Ancak Havaist'in sefer saatleri, hizmet verilen bölgenin konumuna ve mesafesine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Şehir içindeki çeşitli güzergahların yoğunluğuna göre düzenlenen bu saatler, yolcuların en verimli şekilde taşınmasını amaçlamaktadır. Ancak, trafik yoğunluğu, kaza gibi olağanüstü durumlar meydana geldiğinde, güvenlik ve verimlilik açısından rotalarda ve sefer saatlerinde operasyonel değişiklikler yapılabilmektedir. Bu tür durumlarda, yolcular bilgilendirilerek, seyahat planlamalarını en az aksama ile gerçekleştirmelerine yardımcı olunmaktadır.
Havaist sefer saatleri hakkında durak durak spesifik bilgiler almak için hava.ist web sitesinde yer alan 'Sefer Saatleri' bölümüne tıkladıktan sonra gitmek istenilen yön seçilir ve sefer saatleri ile ilgili daha detaylı bilgi alınabilir.
Havaist hakkında daha detaylı bilgi edinmek için 0850 888 33 34 numaralı çağrı merkezi aranabilir. Ayrıca, info@hava.ist e-posta adresi üzerinden veya 0534 500 79 43 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yetkililere ulaşılabilir ve her türlü sorun ve ihtiyaçlar için destek alınabilir.