Havaist durakları ve saatleri: Havaist nerelerden, kaçta kalkıyor?

Havaist, İstanbul Havalimanı ile İstanbul’un çeşitli bölgeleri arasında rahat ve güvenilir ulaşım sağlayan bir toplu taşıma hizmetidir. Havaist, haftanın 7 günü, 24 saat seferler düzenler. Trafik durumuna bağlı olarak sefer saatlerinde değişiklik olabilen Havaist, farklı güzergâh ve duraklara göre değişen ücret tarifeleri ile hizmet verir. Havaist, yolcuların havaalanına ulaşımını sağlar.

İstanbul yeni Havalimanı otobüsleri nereden kalkıyor?

Haftanın 7 günü, 24 saat boyunca hizmet veren Havaist otobüslerinde ödemeler ‘İstanbulkart’ ve kredi kartı ile de yapılabilmektedir. Havaist İstanbul Havalimanı arası sunulan hizmetlerde, geniş koltuk aralıkları, ayarlanabilir koltuk başlıkları gibi özellikler mevcuttur.

Otobüslerde, TV, film ve dizi izleme imkanı sunulmakta, ayrıca USB destekli şarj üniteleri ve Wİ-Fİ hizmeti sağlanmaktadır. "Havaist nerelerden kalkıyor?" sorusunun yanıtı için Havaist durakları şöyledir:

HVİST-5 Havaist saatleri Esenler - Otogar sefer durakları

Otogar (Esenler)

Hasdal

İstanbul Havalimanı

HVİST-5A Havaist saatleri Arnavutköy sefer durakları

Arnavutköy Avlu AVM

Arnavutköy

Hz. Ömer Camii

Arnavutköy Belediyesi

Taşoluk Yeşil Camii

Taşoluk Yolu

Çardak Tepe

Fatih Caddesi

İstanbul Havalimanı

HVİST-6 Halkalı - Başakşehir sefer durakları

Halkalı İstasyon

Halkalı Meydan

Güneşpark Evleri

Atatürk MAH. (ARENAPARK)

Demirciler Sitesi (MALL OFF)

Başakşehir Metrokent

İstanbul Havalimanı

HVİST-7 Silivri - Çatalca sefer durakları

Silivri Otogar

Selimpaşa

Kumburgaz

Çatalca Devlet Hastanesi

İstanbul Havalimanı

HVİST-8 Beylikdüzü (Marmara Park) sefer durakları

Beylikdüzü (MARMARAPARK)

TÜYAP

Büyükçekmece

Tepecik

Serbest Bölge

İstanbul Havalimanı

HVİST-9 Avcılar - Bahçeşehir sefer durakları

Avcılar Cami

Haramidere SAN. SİT. (TORİUM)

Bahçeşehir Merkez

Ispartakule Blokları

İstanbul Havalimanı

HVİST-10 Bakırköy sefer durakları

Bakırköy İDO

Ataköy 3. Kısım

Şirinevler

Kuleli (Yenibosna)

İstanbul Havalimanı

HVİST-12 Aksaray Metro sefer durakları

Aksaray Metro

Ulubatlı

Ayvansaray

Nurtepe

İstanbul Havalimanı

HVİST-13 Sabiha Gökçen sefer durakları

Sabiha Gökçen (SAW)

İstanbul Havalimanı

HVİST-14 Havaist saatleri Kadıköy durakları

Kadıköy

Acıbadem Metro

Yenisahra

Tepeüstü

İstanbul Havalimanı

HVİST-15 Beşiktaş sefer durakları

Beşiktaş

Zincirlikuyu

4.Levent

İstanbul Havalimanı

HVİST-16 Ekspres Taksim sefer durakları

Taksim

Piyalepaşa

Nurtepe Viyadük

İstanbul Havalimanı

HVİST-16 Taksim - Beşiktaş sefer durakları

Taksim

Beşiktaş

Zincirlikuyu

Levent

İstanbul Havalimanı

Havaist saatleri

Havaist, haftanın 7 günü, 24 saat seferler düzenler. Ancak Havaist'in sefer saatleri, hizmet verilen bölgenin konumuna ve mesafesine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Şehir içindeki çeşitli güzergahların yoğunluğuna göre düzenlenen bu saatler, yolcuların en verimli şekilde taşınmasını amaçlamaktadır. Ancak, trafik yoğunluğu, kaza gibi olağanüstü durumlar meydana geldiğinde, güvenlik ve verimlilik açısından rotalarda ve sefer saatlerinde operasyonel değişiklikler yapılabilmektedir. Bu tür durumlarda, yolcular bilgilendirilerek, seyahat planlamalarını en az aksama ile gerçekleştirmelerine yardımcı olunmaktadır.

Havaist sefer saatleri hakkında durak durak spesifik bilgiler almak için hava.ist web sitesinde yer alan 'Sefer Saatleri' bölümüne tıkladıktan sonra gitmek istenilen yön seçilir ve sefer saatleri ile ilgili daha detaylı bilgi alınabilir.

Havaist iletişim: Havaist'e nasıl ulaşılır?

Havaist hakkında daha detaylı bilgi edinmek için 0850 888 33 34 numaralı çağrı merkezi aranabilir. Ayrıca, info@hava.ist e-posta adresi üzerinden veya 0534 500 79 43 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yetkililere ulaşılabilir ve her türlü sorun ve ihtiyaçlar için destek alınabilir.





