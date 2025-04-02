Havalar kararsız stilin değil: Mevsim geçişlerinde şık ve rahat kombinler

Mevsimler değişirken gardırobumuz da kararsızlıkla dolup taşabilir. Özellikle ara mevsimler, yani ne tam kışın soğuğunu ne de yazın sıcağını yaşadığımız o geçiş dönemleri, stilimizi sınayan zamanlar. Peki, Nisan gibi bahar aylarında veya sonbaharın serin günlerinde hem şık hem de konforlu kalmak için neler giyebiliriz?

ARA MEVSİMDE NELER GİYEBİLİRİZ?

Ara mevsimler, katmanlı giyimin altın çağını yaşar. Hava sabah serin, öğlen ılık, akşam ise hafif soğuk olabilir. Bu yüzden gardırobunuzda çok yönlü parçalara yer açın:

Trençkotlar ve hafif ceketler: Klasik bej bir trençkot veya ince bir deri ceket, hem rüzgardan korur hem de her kombine uyum sağlar.

İnce kazaklar ve hırkalar: Kalın kabanlara geçmeden önce pamuklu bir kazak veya salaş bir hırka ile sıcaklığı dengede tutabilirsiniz.

Renk önerisi: Pastel tonlar bahara, toprak tonları sonbahara çok yakışır.

Eşarplar ve şallar: Boynunuzu saran ince bir şal, hem stilinizi tamamlar hem de ani esintilere karşı korur.

Bilekte botlar: Ne sandalet kadar açık ne de kışlık botlar kadar ağır; deri veya süet bilekte botlar ara mevsimin jokeri.

Keten ve denim parçalar: Keten pantolonlar veya denim gömlekler, nefes alan yapılarıyla bu dönem için ideal. Bir gömleği ceket gibi katman olarak da kullanabilirsiniz.

KOMBİN ÖRNEĞİ

Sabah evden çıkarken skinny jean, beyaz bir tişört ve üzerine zeytin yeşili bir hırka giyin. Kombini kahverengi bir çanta ve bilekte botlarla tamamlayın. Hava ısınırsa hırkayı çantanıza atın, serinlerse bir şalla destekleyin. Hem pratik hem de her an şık.

Havalar tam karar verememişken siz stilinizden ödün vermeyin. Gardırobunuzu gözden geçirip bu tüyolarla ara mevsimin tadını çıkarın...