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  4. Havalimanında panik! Kazara ateş aldı, uçuşlar durduruldu

Havalimanında panik! Kazara ateş aldı, uçuşlar durduruldu

21.11.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik noktasında bir silahın kazara ateş almasının ardından tüm uçuşlar kısa süreli durduruldu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, havalimanında iç hatlar terminalindeki kontrol noktasında kazara ateş alan silah paniğe ve tüm uçuşların durmasına neden oldu.

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Havalimanı yetkilileri, yolculara ve çalışanlara yönelik bir tehdit bulunmadığını ve kısa süreli durdurulan uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Atlanta Polis Departmanı ise silahın kazara ateş aldığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Yolculardan bazıları sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, "Atlanta havaalanında ateş açıldı" ve "Atlanta Hartsfield Havaalanı iç hatlar terminalinde görünüşe göre aktif tetikçi hala hareket halinde" ifadeleri kullanıldı. Havalimanı içinden kaydedilen görüntülerde ise, silah sesinin ardından yolcuların yere yattığı görüldü. (İHA/AA)

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