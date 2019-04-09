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Havan saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 23:28 | Son Güncelleme

NOT: 'Havan saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu (2)' ek haberinde 'ORGANLARI BAĞIŞLANACAK' ara başlıklı bölümde şehidin organlarını bağışlayan ailenin ismi sehven 'Ergen' olarak yazıldı.

NOT:
'Havan saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu (2)' ek haberinde 'ORGANLARI BAĞIŞLANACAK' ara başlıklı bölümde şehidin organlarını bağışlayan ailenin ismi sehven 'Ergen' olarak yazıldı. Bu ifade aşağıdaki gibi 'Sayın' olarak düzeltildi.
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ORGANLARI BAĞIŞLANACAK
Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Sayın ailesinin ise oğullarının organlarını bağışlama kararı aldığı bildirildi.

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