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Havaya ateş edip sosyal medyada paylaştılar! Cezaları belli oldu

18.09.2023 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde havaya rastgele ateş eden ve o anları cep telefonu kamerası ile kaydedip sosyal medyada paylaşan B.S.S ve O.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakılırken B.S.S.'ye verilen ceza belli oldu.

Havaya ateş edip sosyal medyada paylaştılar! Cezaları belli oldu

Beylikdüzü'nde, bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü, trafikte rastgele havaya ateş etti. Şüpheliler, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

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Motosikletli O.K. ve araç içerisinde havaya ateş eden B.S.S., ikamet ettikleri adreslerde yapılan baskında, olay sırasında kullandıkları kurusıkı tabancalar ile birlikte yakalandı. Konu ile ilgli yakalanan O.K. ve B.S.S., genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından serbest bırakılan şüphelilerden B.S.S.'ye ehliyesiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira para cezası kesildi.

(DHA)


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