Havayolu şirketleri yakıt masrafını kısmak için depoyu doldurup fazla karbon salımına yol açıyor

Havayolu şirketleri, uçaklarının indiği ülkelerde ekstra yakıt masrafı yapmamak için, dönüş için gereken yakıtı da önceden yükleyip ekstra ağırlığa ve daha fazla karbon salımına neden oluyor. İngiliz havayolları British Airways'de (BA) çalışan bir görevli, havayolu şirketlerinin kısa mesafe uçuşlarında uçak yakıt deposunu gereksiz yere doldurması nedeniyle sera gazı salımının arttığını ortaya koydu. Bu fazla ağırlığın yol açtığı yıllık emisyon miktarının büyük bir kentte ortaya çıkan emisyona eşdeğer olduğu belirtiliyor. BA, "operasyonel, güvenlik ve fiyat" nedeniyle sektörde bu uygulamanın yaygın olduğunu belirtti. BBC Panorama programında mercek altına alınan bu uygulamanın, geçen yıl 18 bin ton ekstra karbondioksit salımına yol açtığı ifade edildi. Araştırmacılar, Avrupa uçuşlarında her beş uçuştan birinde bu yönteme başvurulduğunu tahmin ediyor. Avrupa'daki uçuş rotalarında yüklenen bu ekstra yakıtla ortaya çıkan karbondioksit salımının, 100 bin nüfuslu bir kenttekine eşdeğer olduğu belirtiliyor.

'Şirketler kâr için gezegeni gözden çıkarıyor' Bu uygulamaya karşı çıkanlar, bunun, havayolu sektörünün karbon emisyonunu azaltma vaadiyle çelişkili olduğunu söylüyor. Çevre örgütü Greenpeace'in İngiltere şubesi yöneticisi John Sauven, BBC'ye yaptığı açıklamada, "bu, şirketlerin kâr için gezegeni gözden çıkarmasına klasik bir örnek" dedi. Sauven, "Şirketlerin vaatlerine inanıp, gönüllü olarak karbon emisyonunu azaltmalarını bir on yıl daha bekleme lüksümüz yok. Havayolu emisyonunu sınırlandırmalarını sağlamak için katı düzenlemelere ihtiyaç var; zira para için çevreyi kirletme söz konusu olduğu sürece istedikleri kadar kirleteceklerdir" diye konuştu. BA, uçağın ağırlığını azaltmak için, uçaklarda bulundukları havayolu dergilerini bile daha hafif kağıda basmakla övünüyor. Oysa Panorama programı BA'nın iç belgelerini incelediğinde, uçaklara 6 ton ekstra yakıt yüklendiğini gördü. Easyjet uçaklarında da aynı uygulamaya gidildiği belirtildi. BA çalışanları, Avrupa'da kısa mesafe uçuşları yapan birçok havayolu şirketinin, yakıt tankını tam doldurma yoluyla maliyetten ne kadar tasarruf edileceğini gösteren bilgisayar programları kullandığını ifade ediyor.