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Havlayan köpek hırsızı yakalattı, vatandaşlar darp etti

30.11.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir müstakil eve hırsızlığa giren şüpheli bahçedeki köpeğin havlaması sonucu vatandaşlara yakalandı. Vatandaşlar yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdükten sonra polise teslim etti.

Havlayan köpek hırsızı yakalattı, vatandaşlar darp etti

Olay, Seyhan ilçesine Havuzlubahçe Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu T.M. bir müstakil eve hırsızlığa girdi. Bu sırada evin bahçesinde bulunan köpek havlamaya başladı. Köpeğin havlamasına uyanan mahalleli hırsızı fark etti. T.M kaçmaya çalıştığı sırada vatandaşlara yakalandı.

VATANDAŞLAR DARP ETTİ

Vatandaşlar yakaladığı hırsızı öldüresiye darp etti. Daha sonrada durumu polise bildirip hırsızı teslim etti.

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Hastaneye kaldırılan hırsızın tedavisi tamamladıktan sonra polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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