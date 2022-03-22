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Havuç ile cilt lekelerinden kolayca kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz?

22.03.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt lekeleri her kesimden insanın ortak sorunları arasında bulunuyor. Özellikle kadınlar cilt lekelerini oldukça dert edebiliyorlar. Cilt lekelerine neden olan birçok etken bulunuyor. Bu faktörleri öğrenip havuç kürünü yaparak cilt lekelerinizden kurtulabilirsiniz.

Havuç ile cilt lekelerinden kolayca kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz?

Herkes sağlıklı ve parlak cildi olsun istiyor fakat buna ulaşmak çok zor olabiliyor. Gün içerisinde maruz kalınan güneş ışınları, genetik faktörler, hormonal ilaçlar, zararlı kimyasal ürünler, sivilce ve siyah noktalar cilt lekelerine neden olan faktörler arasında yer alıyor. Cilt lekelerini önlemek için yaz kış fark etmeden güneş kremi kullanmak ve cildin yenilenmesini sağlamak için bol su içmek gerekiyor. Evde hazırlayacağınız havuç kremi ile cilt lekelerinizden kurtularak daha sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz.

MUCİZEVİ HAVUÇ KREMİ

Havuç içerisinde bulunan yüksek vitaminler ve mineraller sayesinde hem bedensel sağlığa hem de cilt problemlerine iyi geliyor. Evde hazırlayacağınız havuç kremi ile cilt lekelerinizi 1 aydan kısa süre içerisinde çözebilirsiniz.

MALZEMELER:

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  • 1 adet havuç
  • 1 tatlı kaşığı gülsuyu
  • 1 yemek kaşığı aleo vera jeli
  • 1 çay kaşığı lavanta yağı
  • 1 çay kaşığı argan yağı

HAZIRLANIŞI:

Havucu yıkadıktan sonra rendeleyiniz. Rendelenen havucu sıkarak tüm suyunu çıkarınız. Elde ettiğiniz havuç suyunu alınız ve üzerine 1 tatlı kaşığı gülsuyu ekleyiniz. Karışıma 1 yemek kaşığı aleo vera jeli ve isteğe bağlı olarak 1 çay kaşığı lavanta yağını ekleyiniz. Homojen bir karışım haline gelene kadar karıştırınız. Hazırlanan karışımı kapalı bir kaba aktarınız. Hazırladığınız kremi sabah ve akşam yüzünüze yediriniz ve 30 dakika bekletiniz. Bu karışımı dolapta 10 gün saklayabilirsiniz. 10 günün sonunda yeni karışım hazırlamalısınız.

HAVUÇ KREMİNİN FAYDALARI

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  • Lekeleri yok eder
  • Cildi sıkılaştırır
  • Cilt hücrelerini yenileyerek yaşlanmayı geciktirir
  • Cilde parlaklık katar
  • Gözenekleri sıkılaştırır ve yağlanmayı azaltır
  • Cildi toparlar sarkmaları önler
  • Cildi nemlendirir
  • Mat görünümü giderir, canlılık verir
  • Cilt hücrelerini besler

HAVUCUN FAYDALARI

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  • Havuç mide ülserine karşı koruyucudur.
  • Vücuttaki asit alkali dengesini korur.
  • İçerdiği alkali elementler sayesinde kanı temizler.
  • Ağızda bulunan bakterileri temizler, diş sağlığı için önemlidir.
  • İçerdiği yüksek potasyum sayesinde tansiyonu dengeler.
  • Kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcıdır.
  • Düzenli tüketimi felç riskini azaltır.
  • Havuç anne sütünü arttırır.
  • Görme bozuklukları, baş dönmesi, düşük tansiyon ve bitkinlik gibi rahatsızlıkları tedavi edici yapıya sahiptir.
  • Bronşları açar ve kuru öksürüğü keser.
  • Bağırsakları yumuşatır ve çalışmasını düzenler. Bağırsak spazmına karşı etkilidir.
  • Düzenli tüketimi ile akciğer kanseri riskini yarı yarıya kadar indirebilir.
  • Cildi yenileyerek parlaklık verir.
  • Tokluk hissi sağlayarak kilo vermeye yardımcı olur.


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