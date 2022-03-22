Havuç ile cilt lekelerinden kolayca kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz?

Herkes sağlıklı ve parlak cildi olsun istiyor fakat buna ulaşmak çok zor olabiliyor. Gün içerisinde maruz kalınan güneş ışınları, genetik faktörler, hormonal ilaçlar, zararlı kimyasal ürünler, sivilce ve siyah noktalar cilt lekelerine neden olan faktörler arasında yer alıyor. Cilt lekelerini önlemek için yaz kış fark etmeden güneş kremi kullanmak ve cildin yenilenmesini sağlamak için bol su içmek gerekiyor. Evde hazırlayacağınız havuç kremi ile cilt lekelerinizden kurtularak daha sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz.
Havuç içerisinde bulunan yüksek vitaminler ve mineraller sayesinde hem bedensel sağlığa hem de cilt problemlerine iyi geliyor. Evde hazırlayacağınız havuç kremi ile cilt lekelerinizi 1 aydan kısa süre içerisinde çözebilirsiniz.
Havucu yıkadıktan sonra rendeleyiniz. Rendelenen havucu sıkarak tüm suyunu çıkarınız. Elde ettiğiniz havuç suyunu alınız ve üzerine 1 tatlı kaşığı gülsuyu ekleyiniz. Karışıma 1 yemek kaşığı aleo vera jeli ve isteğe bağlı olarak 1 çay kaşığı lavanta yağını ekleyiniz. Homojen bir karışım haline gelene kadar karıştırınız. Hazırlanan karışımı kapalı bir kaba aktarınız. Hazırladığınız kremi sabah ve akşam yüzünüze yediriniz ve 30 dakika bekletiniz. Bu karışımı dolapta 10 gün saklayabilirsiniz. 10 günün sonunda yeni karışım hazırlamalısınız.
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