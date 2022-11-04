Havuz temizliği ve güvenliği için mutlaka almanız gereken en iyi havuz pompaları

Havuz pompaları, havuz içerisinde bulunan suyu emer ve filtreden geçirerek temizler. Böylece havuz içerisinde bulunan böcek, sinek ve yaprak gibi istenmeyen küçük kırıntılardan kurtulmuş olursunuz. Elektrikle çalışan bu cihazlar, havuzun bir köşesine kurulur. "Peki, havuz pompası kaç saat çalışmalı?" diye soracak olursanız, pompaların çalışma süreleri 4 ve 112 saat aralığında olsa da özellikle sıcak havalarda her gün çalışmasını öneririz. Gelin, en kullanışlı havuz pompalarını birlikte inceleyelim!

1. Tatlı ve tuzlu suya dayanıklı: AquaForte SP-250A Yüzme Havuzu Pompası

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Tatlı ve tuzlu suya dayanıklılık gösteren AquaForte SP-250A Yüzme Havuzu Pompası, evinde ya da bulunduğu mekânda havuzu bulunanlar için gerekli bir cihaz. Mini havuz pompası kategorisinde öne çıkan ürünler arasında bulunan bu ürün, 28 metreküpe kadar olan tüm havuzları temizlemek için kullanılabilir. 1,5 metre uzunluğundaki elektrik kablosu ile kolayca kullanılabilen ürünü kullanmaya başlamak için elektriğe takmanız yeterli. Üzerinde kullanılan gösterge camı ise filtrenin kirlilik seviyesini görerek temizlenmesi gerektiğinde anlamanıza yardımcı olur. Yüzme havuzu ve süs havuzları için kullanabileceğiniz bu pompayı daha detaylı incelemeye ne dersiniz?

2. Havuzunuzun temizliği için: Atlaspool 3,00 HP Trifaze Ön Filtreli Plastik Pompa

Yüzme havuzlarını güvenle emanet edebileceğiniz Atlaspool 3,00 HP Trifaze Ön Filtreli Plastik Pompa; yüksek debili pompaları sayesinde kısa sürede temizleme işlemini gerçekleştirir. Pompanın arkasında soğutma pervanesi bulunduğunu ve bu nedenle hava emişi yapabilecek şekilde yerleştirilmesi gerektiğini söylememizde fayda var. Yüzme havuzları için kullanılan elektrikli havuz pompası, ilk devreye alınma aşamasında pompanın ön filtreleri tamamen suyla dolduktan sonra çalıştırılmalı. Eğer havuzunuzun temizliği için otomatik bir yardımcıya ihtiyaç duyuyorsanız önerebileceğimiz bu pompa modelini incelemenizi öneririz.

3. Tertemiz havuzlar için: T.I.P. Havuz Pompası

Tertemiz görünen havuzlara kavuşmak için yardımcınız olan T.I.P. Havuz Pompası; etkili su sirkülasyonu için çok verimli bir seçim. İsteğinize göre herhangi bir programlama için zamanlayıcısı bulunan ürün, bu yönüyle çok kullanışlı bir yapıya sahip. Üzerinde bulunan entegre ön filtre, kaba kirleri temizler ve en temiz yüzme deneyimini yaşamanıza yardımcı olur. Havuz pompası seçimi yapmadan önce önerebileceğimiz ürünün detayları hakkında bilgi olmanızı öneririz. Maksimum 30 metreküpe kadar kapasitesi olan havuzlarda kullanabileceğiniz bu pompayı beğendiniz mi?

4. Düşük sesle çalışan: ETAG 3 Hp 220v Pompa

Düşük sesle çalıştığı için komşularınızı ve etrafınızdakileri rahatsız etmeyen ETAG 3 Hp 220v Pompa; havuz, kaplıca, spa, küvet, masaj istasyonu, okyanus parkları veya peyzaj uygulamarı için rahatlıkla tercih edebileceğiniz modeller arasında bulunuyor. Bunun yanında su arıtma sistemlerinde, köylerde su temininde, akvaryum ve su ürünleri yetiştiriciliğinde de kullanılabilen pompa çok kullanışlı bir yapıya sahip. "Havuz pompası nasıl çalışır?" diye soracak olursanız elektrik bağlantısıyla çalışan bu ürünün kurulumunun son derece kolay olduğunu söyleyebiliriz.

5. Ev tipi kullanıma uygun: Yaobluesea Havuz Pompası

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En iyi havuz pompası denildiğinde akla ilk gelen alternatifler arasında bulunan Yaobluesea Havuz Pompası; ev tipi kullanıma uygun. Havuz sisteminin kalbi olarak adlandırabileceğimiz bu havuz pompası, kazanın hemen önüne monte edilir. Havuzun içinde bulunan kirli suyu emer ve temizleyerek geri bırakır. Böylece havuz içerisinde bulunan su her zaman berrak ve temiz kalır. Havuz pompasını su olmadan asla çalıştırmamanız gerekiyor. Çünkü susuz çalıştırma durumu pompaya zarar verir ve onun bozulmasına neden olabilir.

6. Pırıl pırıl görünen havuzlar için: SPP Superpool 0,75 HP Monofaze SMP Serisi Havuz Pompası

Her zaman pırıl pırıl görünen ve berraklığını koruyan bir havuza kavuşmak ister misiniz? "Kim istemez ki?" dediğinizi duyar gibiyiz. Öyleyse sizi buraya alalım! SPP Superpool 0,75 HP Monofaze SMP Serisi Havuz Pompası, havuz içinde bulunan küçük kir parçacıklarını içine çeker ve filtresinden geçirerek temizler. Böylece havuzunuzda bulunan küçük haşereler, istenmeyen parçalar ve yapraklar temizlenerek pompa içindeki filtreye hapsolur. Havuz pompası sayesinde temizlenen havuzunuzun içinde güvenle yüzebilir ve dur durak bilmeden havuz keyfinin tadına varabilirsiniz.

7. Yüksek kapasiteli ön filtre: Poyraz Pool Kapri Havuz Pompası

Yüksek kapasiteli ön filtresi sayesinde çok kısa bir süre içerisinde havuzları temizleyen Poyraz Pool Kapri Havuz Pompası, hem tuzlu hem tatlı su kullanımı için tercih edilebilir. Termoplastik enjeksiyonlu pompa gövdesi ise su içerisinde kalmaya uygun olan ürün, uzun yıllar boyunca sağlamlığını korumaya devam eder. Havuz içinde bulunan küçük kir parçalarını yüksek emiş gücü sayesinde içine hapseden bu pompa ile tanıştıktan sonra her zaman pırıl pırıl ve berrak görünen havuzunuzda görsel bir şölen yaşamaya hazır olun!

8. En küçük kir parçacıklarını bile temizler: Steinbach Filtre Pompası

En küçük kir parçacıklarını bile temizleyen Steinbach Filtre Pompası, yüksek performansı ile öne çıkan modeller arasında bulunuyor. Havuzda temiz su ve berraklık sağlayan ürün, 4500 litre/saat pompa performansı ile dur durak bilmeden çalışmaya devam eder. Sessiz çalıştığı için etrafınızdakileri ve komşularınızı rahatsız etmeyen havuz pompasının kurulumu ise son derece basit. Elektrik bağlantısını yaptıktan ve doğru alanı ayarladıktan sonra hemen kullanmaya başlayabileceğiniz bu ürün, maksimum 35 °C su sıcaklığına kadar kullanılabilir.

9. Kendinden emişli: Nozbart Süper Tufan 2850 D. 10 HP TR Havuz Pompası

Kendinden emişli olan Nozbart Süper Tufan 2850 D. 10 HP TR Havuz Pompası hem deniz hem havuz suyuna uygun. 150 metreküp kapasiteye sahip havuz pompasının kurulumu da son derece basit. Elektriğe olan bağlantıyı takın ve havuzunuzun en doğru bölümüne cihazı yerleştirin, işte bu kadar! Eksantrik süzgeci sayesinde en küçük kir parçalarını bile içine hapseden pompa daha güvenli ve sağlıklı bir yüzme deneyimi yaşamanıza yardımcı olur. Geniş yüzme havuzlarında ve arıtma tesislerinde tercih edebileceğiniz bu temizleme pompasını satın almaya ne dersiniz?

10. En güvenilirler arasında: Havuz Sepeti Kripsol Kalifornia-kal Havuz Pompası

"Havuz pompası ne işe yarar?" diye soracak olursanız havuzda bulunan kir parçacıklarını içine emerek filtreden geçirir ve temizler diyebiliriz. Özellikle yüzme havuzlarında kullanımı gerekli olan bu ürün sayesinde çocuklarınız ile güvenli bir şekilde yüzmeye devam edebilirsiniz. Tuzlu ve tatlı sularda rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, sağlam malzemeden üretilmiş dış kaplaması sayesinde uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürür ve temizleme işlemine devam eder. İster süs ister yüzme havuzunda kullanabileceğiniz bu ürünü detaylıca inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.