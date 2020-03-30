HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Havuza düşen kangal köpeğini, kardeşi böyle kurtardı

Havuza düşen kangal köpeğini, kardeşi böyle kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesinde yağmur suyu havuzuna düşen dişi kardeşini kurtarmak için çaba sarf eden erkek kangal köpek, havuzun kenarına gelen kardeşini boynundan yakalayıp, kenara doğru çekti ve sudan kurtarmayı başardı. Kurtarma anı ise köpeklerin sahibinin kamerasına yansıdı.

Serik Belediyesi'nde güreşçi antrenörü olarak görev yapan ve aynı zamanda koyunları bulunan Ferit Çilenker, 'Kraliçe' ve 'Reis' isimli kangal köpeklerini de yanına alarak, Yeşilyurt Mahallesi'nde koyunlarını otlatmaya gitti. O sırada Kraliçe isimli dişi köpek, mahalledeki seranın yağmur suyu havuzuna düştü. Havuzda bir süre yüzdükten sonra sudan çıkmaya çalışan köpek, başarılı olamadı. Köpeğin 'Reis' isimli erkek kardeşi de, Kraliçe'yi kurtarmak için havuzun etrafında dolaştı. Köpek, havuzun kenarına gelen kardeşini boynundan yakalayıp, kenara doğru çekti ve sudan kurtarmayı başardı.

"DEMEK Kİ KARDEŞLİK BÖYLE BİR ŞEY"

2 köpeği küçüklüklerinden bu yana beslediğini ifade eden Çilenker, "Havuzun kenarında gezerken Kraliçe suya düştü. Erkek kardeşi de havuzun kenarında dolaştı. Nasıl çıkaracağını düşündü. O anlar benim de dikkatimi çekti ve kameraya aldım. Kraliçe hafif uzandı ve Reis, kulak yapısından tutup onu geri geri çıkardı. Allah'ın takdiri, demek ki kardeşlik böyle bir şey. Köpeklerin 2'si de birbirine çok sadıktır" dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
Bilim insanlarından Ay üssünün inşası için yeni çözüm: İdrar!Bilim insanlarından Ay üssünün inşası için yeni çözüm: İdrar!
Koronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndüKoronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndü
Anahtar Kelimeler:
köpek Antalya

En Çok Okunan Haberler

Virüs yayılıyor, bilanço ağırlaşıyor!

Virüs yayılıyor, bilanço ağırlaşıyor!

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler 1 Nisan'da başlıyor

Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler 1 Nisan'da başlıyor

'Her güne bir sevgili koyacağım'

'Her güne bir sevgili koyacağım'

Gözaltına alınan TIR şoförüyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

Gözaltına alınan TIR şoförüyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

İmamoğlu'ndan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

İmamoğlu'ndan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

İlginizi Çekebilir

17.700 şişe el dezenfektanını fahiş fiyata satmak istediler!

17.700 şişe el dezenfektanını fahiş fiyata satmak istediler!

'Çok ateşlisin' deyip, çıplak fotoğraflarını gönderdi!

'Çok ateşlisin' deyip, çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Saunada skandal! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'

Saunada skandal! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Diğer Haberler
Bilim insanlarından Ay üssünün inşası için yeni çözüm: İdrar!

Bilim insanlarından Ay üssünün inşası için yeni çözüm: İdrar!

Sokak ortasında ‘Erik Dalı’ oynayarak destek verdiler, sosyal mesafeyi unuttular

Sokak ortasında yan yana 'Erik Dalı' oynadılar, sosyal mesafeyi unuttular

Polisler çocukları eğlendirmek için sokakta dans ettiler

Polisler sokakta böyle dans etti

Çin’de metroda saçılan paralara koronavirüsü korkusuyla kimse dokunamadı

Metroda saçılan paralara kimse dokunamadı

Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi

Kayserili genç geliştirdi! 'AKG 020' adını verdi

Evden çıkamayan teyzenin oğluyla sohbeti izleyenleri güldürdü

Evden çıkma tartışması güldürdü! Oğlunu bir türlü ikna edemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.