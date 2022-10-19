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Hayalinizdeki evi yaratmanıza yardım edecek ürün önerileri

18.10.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evimiz; hayatımızın büyük bir bölümünün geçtiği, güvenli ve huzurlu alanımız. Dolayısıyla yaşam alanımızın dekorasyonu çok önemli. Neyse ki birbirinden şık ürünler ile tarzınızı yansıtan, içinde kendimizi bulduğumuz dekorasyonu oluşturmak artık çok kolay! Siz de sosyal medyada, filmlerde veya kataloglarda görüp “Keşke benim olsa!" dediğiniz o evi tasarlamak için hazır olun!

Hayalinizdeki evi yaratmanıza yardım edecek ürün önerileri

Evlerimiz; dışarıdaki dünyanın yoğunluğundan uzaklaştığımız, bizi sarıp sarmalayan kıymetli varlıklarımız. Evlerimizde huzur bulmak ve dinlenmek kadar onların görsel olarak da etkileyici ve şık olmasını da isteriz. Peki, "Minimal ve işlevsel ürünler sayesinde sadece ufak dokunuşlarla göz alıcı mekânlar oluşturmak mümkün." desek? Gelin, evinizin ruhunu değiştirecek ve hayalinizdeki evi dekore etmenizi sağlayacak eşyaları beraber inceleyelim.

1. Sıcak ve nostaljik bir ambiyans: FLAME&SHADE Elektrikli Şömine

Hayalinizdeki evi yaratmanıza yardım edecek ürün önerileri

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Şömine, eve sıcak ve huzurlu bir ambiyans katan eşyalardan biri. Kış günlerinde şömine karşısında alevlerin rahatlatıcı görüntüsünü izlemek ise paha biçilemez. FLAME&SHADE Elektrikli Şömine, baca çıkışı olmayan evlerde de şömine keyfini yaşamanızı sağlıyor. Nostaljik görüntüsü ile ev dekorasyonuna şıklık katan şömine, elektrik kablosuyla kolaylıkla çalıştırılabiliyor. Aşırı ısınma durumunda otomatik olarak kapanıyor, böylelikle güvenli bir kullanım sunuyor.

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2. İddialı dokunuşlar: Senerdizayn Makyaj Masası Ve Tam Boy Işıklı Ayna

Hayalinizdeki evi yaratmanıza yardım edecek ürün önerileri

Kişisel bakım rutinine farklı bir hava katmak isteyenlerin tercih edebileceği ürünlerden biri Senerdizayn Makyaj Masası Ve Tam Boy Işıklı Ayna. Aynanın etrafını süsleyen ışıklandırma sistemi ile gerekli aydınlatmayı sağlayarak günlük ve profesyonel makyajlarda net bir görüntü sağlıyor. Dayanıklı malzemeler kullanılarak üretilmiş olması sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunan ayna, iddialı tasarımıyla makyaj rutininizde kendinizi bir yıldız gibi hissetmenizi sağlayacak.

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3. Eşsiz ve estetik detaylar: Irongarden Tekerlekli Bar & İçki Standı Sehpa

Hayalinizdeki evi yaratmanıza yardım edecek ürün önerileri

Ev dekorasyonunda çok amaçlı olarak kullanabileceğiniz ürünler vazgeçilmeziniz ise Irongarden Tekerlekli Bar & İçki Standı Sehpa tam size göre! Ürünü içeceklerinizi servis etmek için kullanabileceğiniz gibi dekoratif amaçlı raf veya sehpa olarak da değerlendirebilirsiniz. Tekerlekli yapısı sayesinde evin farklı alanlarında tercih edebileceğiniz ürün, son dönemin trend rengi gold ile bulunduğu ortama şık bir görünüm katıyor.

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4. Etnik desen sevenlere: Kozzy Home El Dokuması Halı

Hayalinizdeki evi yaratmanıza yardım edecek ürün önerileri

Kozzy Home El Dokuması Halı, ufak bir dokunuş ile mekânın atmosferini tamamen farklı bir boyuta taşıyacak ürünler arasında. Yün iplik kullanılarak üretilen halı, yama işi deseni ve canlı renk tasarımı ile ev dekorasyonuna rustik bir dokunuş katıyor. Ürünün 240 x 180 cm boyutlarında olması, halıyı geniş ve büyük odalarda kullanmak için imkân sunuyor.

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5. Keyif dolu anlar için: Sanica Sabin 160x100 Ön Panelli Küvet

Hayalinizdeki evi yaratmanıza yardım edecek ürün önerileri

Çocuklar kadar pek çok yetişkin de suda vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. Sanica Sabin 160x100 Ön Panelli Küvet, estetik tasarımı ile banyo keyfinizi katlayacak bir ürün. Huzur dolu hisler yaşamak isteyenlerin tercih edebileceği küvet, günün yorgunluğunu atmak istediğinizde vazgeçilmez tercihiniz olacak. Ürün içeriğine kumandalı sifonun da dahil olduğunu belirtelim.

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6. Dağınıklığa son: Ev Şehri Metal Portmanto Askılık Vestiyer Ayakkabılık Dolabı Ceviz

Hayalinizdeki evi yaratmanıza yardım edecek ürün önerileri

Ayakkabı, mont ve şemsiye gibi evde dağınık bir görüntüye sebep olan eşyaları nereye koyacağınızı düşünüyorsanız Ev Şehri Metal Portmanto Askılık Vestiyer Ayakkabılık Dolabı'nı değerlendirebilirsiniz. Ahşap ceviz rengi ve minimal tasarımıyla ev dekorasyonuna hem şıklık hem düzen katan ürün, metal destekleri ile uzun ömürlü bir kullanıma sahip. Dolabın çizilmelere karşı dayanıklı olması da cabası!

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7. Minimal ve trend bir mutfağa sahip olun: MOBİLİQUE Ada Çok Amaçlı Mutfak Dolabı

Hayalinizdeki evi yaratmanıza yardım edecek ürün önerileri

MOBİLİQUE Ada Çok Amaçlı Mutfak Dolabı, mutfak dekorasyonunda ekstra alana ihtiyacı olanların tercih edebileceği bir ürün. Modern tasarımıyla açık mutfaklar kadar kapalı mutfaklara da çok yakışan ürün, çok amaçlı ve fonksiyonel bir seçenek. Hem mutfak dolabı hem tezgâh olarak değerlendirebileceğiniz ürünü birkaç bar sandalyesi ekleyerek yemek masası olarak da kullanmanız mümkün.

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8. Fark yaratan detaylarıyla: Lucea Gera 4'lü Bakır Siyah Avize

Hayalinizdeki evi yaratmanıza yardım edecek ürün önerileri

Ev dekorasyonunda en az koltuklar ve beyaz eşyalar kadar aydınlatmalar da büyük öneme sahip. Klasik avizelerden ve aydınlatma ürünlerinden uzaklaşmak isteyenlerin değerlendirebileceği seçeneklerin başında Lucea Gera 4'lü Bakır Siyah Avize geliyor. Sıra dışı tasarımı ile alışıldık aydınlatma tasarımlarını geride bırakan ürün; salondan mutfağa, oturma odasından yatak odasına evin pek çok bölümüne uyum sağlıyor.

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9. Pratik ve fonksiyonel: Soyizom Kendinden Yapışkanlı Duvar Karosu Çıkartmaları

Hayalinizdeki evi yaratmanıza yardım edecek ürün önerileri

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Ev dekorasyonunu tamamlayan unsurların başında duvar tasarımları geliyor ancak mekânlarda oluşturulmaya çalışılan atmosferin en önemli yapı taşlarından biri olan duvar tasarımını değiştirmek maliyetli ve zahmetli olduğu için es geçilebiliyor. Soyizom Kendinden Yapışkanlı Duvar Karosu Çıkartmaları, bu zahmete girmek istemeyenlerin kurtarıcısı olacak bir ürün. Çıkartmaları istediğiniz alana rahatlıkla yapıştırıp salonlara, mutfaklara ve banyolara çok yakışacak harika bir görünüm elde edebilirsiniz.

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10. Şık ve işlevsel: PUFFRS Mr. Dans Store Puf Koltuk Sandıklı Tabure Kapitone

Hayalinizdeki evi yaratmanıza yardım edecek ürün önerileri

PUFFRS Mr. Dans Store Puf Koltuk Sandıklı Tabure hem depolama hem oturma alanına gereksinimi olanların tercih edebileceği fonksiyonel bir ürün. Şık bir oturma alanı olarak kullanılabilen pufun üst kısmını kaldırdığınızda dilediğiniz eşyayı yerleştirebileceğiniz bir bölme olduğunu görebilirsiniz. Şık tasarımı ve silinebilir leke tutmaz kumaştan üretilmiş olması sayesinde pufu salondan ofise, bahçeden yatak odasına pek çok ortamda kullanabilirsiniz.

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