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Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Tereyağın faydaları ve zararları nelerdir?

23.03.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu topraklarıyla özdeşleşen tereyağı, market raflarında yerini alan ve çok kullanılan ürünlerin başında yer alıyor. Son yıllarda zararlarıyla ön plana çıkan margarin gibi trans yağlarla karıştırılan tereyağı ile yapılan yemekler lezzetiyle damak çatlatıyor. Tek başına da kullanılan tereyağı kahvaltı sofralarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle doğal olanının makbul olduğu tereyağının ana maddesi süttür. İnsan sağlığına çok faydası olan tereyağının ölçülü kullanılması gerekmektedir.

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Tereyağın faydaları ve zararları nelerdir?

Tereyağı, doğal olanının insan sağlığına çok sayıda faydası bulunmaktadır. Market raflarında genellikle trans yağların sıklıkla kullanıldığı margarinlerle yan yana konulan tereyağı kullanırken ölçülü davranılmalıdır.

VİTAMİN VE MİNERAL AÇISINDAN ZENGİNDİR

Tereyağın içerisinde birçok bileşen bulunur. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. Özellikle A vitamini yüksek miktarda bulunur. D vitamini açısından önemli bir besindir. Aynı zamanda E, B12, K12 vitaminlerine de sahiptir. Tereyağın çoğunluğu yağ asidinden oluşur. Geri kalanında ise protein, potasyum, demir, sodyum ve karbonhidrat bulunur. Tereyağı içerdiklerinden dolayı bazı kişilerde yan etkilere yol açabilir. Bu nedenle dikkatli tüketilmesi önerilir. Tereyağının vücuda faydaları ve zararları hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

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TEREYAĞININ FAYDALARI VE TEREYAĞININ ZARARLARI

Tereyağının vücuda yararları oldukça fazladır. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerden biridir. Vücudu dışardan gelen virüs ve bakterilere karşı korur. Antioksidan açısından da önemli bir yağdır. Bu nedenle vücuttaki zararlı maddelerin ve toksinlerin atılmasını sağlar. Sindirim sistemini üzerinde de önemli etkileri bulunur. Bağırsaklarda oluşan rahatsızlıkları giderir.

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Yapısında bulunan A vitamini sayesinde göz sağlığını korunmasını sağlar. Gözde oluşan çeşitli rahatsızlıkların önüne geçer. Eklemlerin ve kemiklerin güçlenmesinde etkilidir. İleride oluşacak kireçlenme, kemik erimesi gibi problemlerin riskini en aza indirger. Yapılan araştırmalarda tereyağın kanser hücreleri üzerinde olumlu etkileri bulunduğu tespit edilmiştir. Kanserli hücrelerin oluşumunu engellerken var olan hücrelerinde yayılmasını yavaşlatır.

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Doğal olan ve katkı maddesi bulunmayan tereyağın kalp damar sağlığı içinde önemlidir. İyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolü yükseltirken, kötü kolesterol olan LDL kolesterolü düşürür. Omega yağ asitleri bakımından da zengindir. Bu sayede beyin fonksiyonlarının gelişimini destekler. Tereyağı insan sağlığı için faydalı bir besin olsa da fazla tüketilmemelidir. Aşırı tüketilen tereyağı, kilo alımına yol açar ve obeziteye sebep olur. Aynı zamanda damar tıkanıklığına, karaciğer yağlanması da görülür. Günde 1 yemek kaşığından fazla tüketilen tereyağı vücuda oldukça zararlıdır.

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